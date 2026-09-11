بالصور .. القوات المسلحة تشيّع جثامين خمسة من مكلفي خدمة العلم إثر حادث سير

خبرني - شيّعت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أمس الخميس، جثامين ثلاثة من مكلفي خدمة العلم، الذين توفوا إثر حادث السير الذي تعرضت له الحافلة التي كانت تقلهم أثناء عودتهم إلى أماكن سكنهم في جنوب المملكة، فيما شيّعت اليوم الجمعة جثماني اثنين آخرين من المكلفين.

وشارك في مراسم التشييع، التي جرت على مدار يومين، عدد من ضباط وضباط صف وأفراد القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، إلى جانب جمع غفير من المواطنين، حيث وُوريت جثامين المتوفين الثرى في مسقط رأس كل منهم، وفق مراسم عسكرية.

وقام مندوبو القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بوضع أكاليل من الزهور على أضرحة المتوفين.

وتنعى القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي المتوفين، وتتقدم من ذويهم بأصدق مشاعر التعزية والمواساة، سائلةً الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان وحسن العزاء، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.