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  • ادعى إخراج السحر والجن والمساجين والذهب مقابل المال .. ومحكمة اردنية تحسم القضية

ادعى إخراج السحر والجن والمساجين والذهب مقابل المال .. ومحكمة اردنية تحسم القضية

  • 11 أيلول 2026
  • 18:15
ادعى إخراج السحر والجن والمساجين والذهب مقابل المال ومحكمة اردنية تحسم القضية

خبرني - أدانت محكمة صلح جزاء الزرقاء شخصين ( رجلا وزوجته) بجرم الاحتيال بالاشتراك، بعد إيهام مشتكي بامتلاك قدرات مرتبطة بالسحر والشعوذة والتعامل مع الجن، والقدرة على إخراج السحر والجن من الأشخاص، إضافة إلى إخراج أشخاص من السجون والذهب، مقابل مبالغ مالية بلغت 5800 دينار.

وبحسب تفاصيل القضية، تعرّف المشتكي على المشتكى عليه الأول الذي ادعى قدرته على إخراج الجن والسحر، وأخبره أن إحدى زوجات أشقائه وضعت له السحر، قبل أن يقدم له ما وصفه بعلاجات تضمنت علبة زيت ومياه ومادة مطحونة.

كما ادعى قدرته على إخراج أشخاص من السجون عن طريق الجن، ومعرفته بكبار الشخصيات في الدولة، إضافة إلى قدرته على إخراج الذهب، ما دفع المشتكي إلى تحويل مبالغ مالية له وللمشتكى عليها الثانية (زوجة الأول)، بلغ مجموعها 5800 دينار.

واعتبرت المحكمة أن هذه الأفعال شكلت طرقًا احتيالية تجاوزت مجرد الكذب، واستهدفت إيقاع المشتكي في الغلط وحمله على تسليم أمواله، مع توافر القصد الجرمي لدى المشتكى عليهما.

وقررت المحكمة إدانة كل منهما والحكم عليه بالحبس سنة واحدة والغرامة 200 دينار والرسوم، مع احتساب مدة توقيف المشتكى عليه الأول من مدة العقوبة.

وصدر الحكم بمثابة الوجاهي بحق المشتكى عليه الأول، وغيابيًا بحق المشتكى عليها الثانية (الزوجة) المتوارية عن الأنظار، مع قابلية القرار للاعتراض.

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