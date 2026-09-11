مفاجأة.. حارس مرمى في الدرجة التاسعة الإنجليزية يرفض منصب الملك في بلاده!

خبرني - رفض الأمير الأوغندي جورج ديزموند كاموراسي، حارس مرمى وقائد فريق إس إي دونز الإنجليزي لكرة القدم، الواقع في جنوب شرقي لندن، تولي منصب الملك في بلاده.

وذكرت شبكة "إي إس بي إن" العالمية في تقرير لها أن جورج ديزموند كاموراسي كان مرشحا لتولي منصب "أوموكاما"، أو الملك، لشعب مملكة "تورو" الواقعة داخل حدود دولة أوغندا.

وجاء ذلك في أعقاب وفاة ابن عمه الملك أويو نيمبا كابانبا إيغورو روكيدي الرابع، في شهر أغسطس الماضي.

ومن جانبه، كشف الأب الدكتور تشارلز أويو، وهو عضو في لجنة خلافة العرش الملكي المكونة من 21 عضوا، أن كاموراسي رفض تولي العرش، نظرا لأن التزامات أخرى حالت دون قدرته على القيام بهذا الدور.

وبناء عليه، اختارت اللجنة الأمير إدوارد روكيدي كيجانانجوما، وهو مذيع ومحرر أخبار في هيئة البث الحكومية "مؤسسة أوغندا للبث"، ليكون العاهل الجديد.

وقد أعلن عن الاختيار في مدينة "فورت بورتال" يوم الأربعاء، رغم أن هذا الاختيار قوبل باعتراض من أفراد عائلة الملك أويو المباشرين.

وقال أويو لقناة "إن تي في أوغندا" (NTV Uganda): "بعد فحص المرشحين، قمنا بترتيبهم حسب الأولوية: الأولى، والثانية، والثالثة".

وأضاف: "بعد ذلك، قمنا بتدقيق أوضاعهم وتحدثنا معهم واحدا تلو الآخر. قال المرشح الأول: "لا، لدي مسؤوليات ولا أستطيع أن أكون ملكا".

وكان قد تم اختيار كاموراسي، المعروف بلقب "بيغ جي" (Big G) في النادي الذي يتخذ من منطقة "بيكسلي هيث" مقرا له، كخيار أول للجنة الأسبوع الماضي.

وأفادت وسائل إعلام أوغندية بأن 15 عضوا من أصل 18 عضوا حضروا اجتماع اللجنة قد صوتوا لصالحه.

ولم يعلق كاموراسي علنا على اختياره، رغم أن تقارير في أوغندا أشارت إلى تردده في ترك حياته في لندن لتولي هذا المنصب.

ورغم أن أوغندا تخضع لحكم رئيس وبرلمان منتخبين، فإن العديد من الممالك التقليدية لا يزال يحتفظ بتأثير ثقافي واجتماعي كبير، رغم افتقارها لأي سلطة سياسية

يذكر أن فريق القسم التاسع الذي يلعب لصالحه كاموراسي يلعب في كأس الاتحاد الإنجليزي أقدم بطولة في تاريخ كرة القدم، وتفوق على إريث تاون (2-0) السبت الماضي ليتأهل للمرحلة التأهيلية التالية.