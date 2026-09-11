إيران تعتزم عقد اجتماع مع دول خليجية حول هرمز

خبرني - أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، الجمعة، عزمها عقد اجتماع مع وزراء خارجية العراق ودول عربية أخرى في الخليج، في سلطنة عمان، الاثنين.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن الاجتماع سيبحث مسارات الشحن التجاري الآمنة عبر مضيق هرمز.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز الجمعة أن وزراء خارجية دول الخليج يعتزمون الاجتماع بنظيرهم الإيراني، في إطار مسعى تقوده سلطنة عمان وإيران للحصول على موافقة على اتفاق مؤقت لإدارة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

ونقلت الصحفية عن مصدرين مطلعين أن الاجتماع من المقرر أن يُعقد الاثنين في مدينة صلالة الساحلية العمانية.