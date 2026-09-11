ضبط 56 عاملة منزل على طريق المطار بحقهن بلاغات هروب

خبرني - ضبطت وزارة العمل، الجمعة، 4 حافلات على طريق المطار تقل 200 عاملة منزل، تبين أن 56 منهن مسجل بحقهن بلاغات هروب وقضايا أخرى.

وجاءت عملية الضبط في إطار خطة الوزارة وتوجيهات لتنظيم سوق العمل وتصويب أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة، والحد من ظاهرة هروب عاملات المنازل، وبمتابعة من الأمين العام عبد الحليم دوجان، وبالتعاون بين فريق التفتيش المختص ووحدة مكافحة الاتجار بالبشر في مديرية الأمن العام والمديريات المختصة في الأمن العام.

وأوضح الناطق الإعلامي للوزارة، محمد الزيود، أن عملية الضبط جاءت بناءً على معلومات وردت لفريق التفتيش المختص الذي شكّله الوزير لمتابعة هذا الملف بالتعاون مع مديرية الأمن العام، تفيد بتجمع عدد 200 عاملة منزل في 4 حافلات يخططن للذهاب في رحلة ترفيهية خارج العاصمة؛ حيث تم رصدهن وضبطهن على طريق المطار بالتعاون مع فريق التفتيش المختص ومديرية الأمن العام، وجرى إيداع الهاربات المراكز الأمنية.

وأكد الزيود أن الوزارة وضعت خطة متكاملة لمتابعة ملف العاملات الهاربات، تشمل التفتيش على أماكن سكنهن وملاحقة كل من يساعدهن على الهروب أو تشغيلهن بالمخالفة لقانوني العمل والإقامة، إضافة إلى متابعة منصات التواصل الاجتماعي التي تروج لهذه المخالفات.

وأهاب الزيود بالمواطنين عدم التعامل مع أي عاملة هاربة أو تشغيلها، ودعا إلى إبلاغ وزارة العمل أو المراكز الأمنية فوراً عن أي شخص يشغّل عمالة منزلية أجنبية بنظام المياومة، باعتبار ذلك مخالفة صريحة لأحكام قانوني العمل والإقامة وشؤون الأجانب.