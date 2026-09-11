لاول مرة .. سعر الديزل يتخطى 6 دولارات للغالون في الولايات المتحدة

خبرني - سجل سعر الديزل في الولايات المتحدة رقما قياسيا جديدا بتجاوزه عتبة الـ6 دولارات للغالون الجمعة، مدفوعا بالحرب في الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار النفط الخام والهجمات الأوكرانية على مصافي التكرير الروسية.

وبلغ متوسط سعر الغالون (3,78 لترات) 6,06 دولارات، متجاوزا بذلك هذه العتبة الرمزية للمرة الأولى، وفق بيانات "الجمعية الأميركية للسيارات" (AAA).

يثير ارتفاع الأسعار هذا استياءً واسعا في الولايات المتحدة، وقد يؤثر على نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي المقررة في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر.

في هذا السياق، يتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران بالوقوف وراء محاولة "يائسة للتأثير على الانتخابات" من خلال رفع أسعار النفط.

ويوضح المحلل لدى شركة "غلوبال ريسك مانجمينت" آرني لومان راسموسن أن "مصافي التكرير في الشرق الأوسط تشهد انخفاضا في الإنتاج" بسبب الصراع الذي يحد بشدة من صادرات دول الخليج وألحق أضرارا ببعض المنشآت النفطية.

كما يشير المحلل إلى "مشاكل تتعلق بالتصدير في روسيا" التي تُعد منتجا رئيسيا للنفط.

ففي مواجهة الهجمات الأوكرانية المتكررة على بنيتها التحتية النفطية، مددت موسكو قرار تعليق صادرات الديزل الروسي الذي كانت قد اتخذته في أواخر تموز/يوليو.

من جانبها، حذرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية من أن وضع المنتجات المكررة قد لا يشهد تحسنا في الأشهر المقبلة، إذ تظل مخزونات الديزل عند "مستوى منخفض" والأسعار عند "مستوى مرتفع".