النفط يتجه لمكاسب أسبوعية قوية

خبرني - تراجعت أسعار النفط، الجمعة، بعد مكاسب قوية سجلتها في الجلسة السابقة، لكنها بقيت فوق مستوى 100 دولار للبرميل، وسط مخاوف من استمرار اضطرابات الإمدادات وحركة الشحن في الشرق الأوسط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.65 دولار، أو 1.53%، إلى 105.98 دولارات للبرميل بحلول الساعة 07:58 بتوقيت غرينتش، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.36 دولار، أو 1.33%، إلى 101.12 دولار للبرميل.

وقلص الخامان مكاسبهما المبكرة وتحولا إلى الانخفاض بعد تقرير أشار إلى مساعٍ لبحث اتفاق مؤقت مع إيران يتعلق بإدارة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

وكان خام برنت قد وصل خلال تعاملات الجمعة إلى 109.97 دولارات للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ نحو 4 أشهر، قبل أن يتراجع تحت ضغط عمليات بيع لاحقة.

ورغم تراجع الأسعار خلال جلسة الجمعة، يتجه خاما برنت وغرب تكساس لتحقيق مكاسب أسبوعية تتجاوز 10%، بعد ارتفاعهما بأكثر من 6% الخميس، وسط تصاعد المخاوف بشأن أمن طرق إمدادات الطاقة الرئيسية في المنطقة.

وكان خام برنت قد أنهى جلسة الخميس مرتفعا 6.34% عند 107.63 دولارات للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط 6.69% إلى 102.48 دولار للبرميل، ليسجل الخامان أعلى مستويات إغلاق منذ 19 أيار.

وتظل حركة النفط مقيدة عبر مضيق هرمز، فيما عززت التطورات المرتبطة بالملاحة في البحر الأحمر المخاوف من اتساع نطاق اضطرابات الإمدادات، ما يبقي الأسواق عرضة لتقلبات حادة في الأسعار.