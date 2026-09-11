6 وديات للنشامى قبل كأس آسيا – تفاصيل

خبرني - كشف الاتحاد الأردني لكرة القدم عن خطة إعداد المنتخب الوطني، استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس آسيا 2027، والتي تتضمن إقامة عدد من المباريات الودية في العاصمة عمان، خلال فترات التوقف الدولي المقبلة.

واعلن الاتحاد عن أسماء 4 منتخبات سيوجهها في الفترة القادمة ، فيما كشف انه سيخوض وديتين أيضا خلال التجمع الأخير دون تحديد هوية المنتخبين ، ليكون مجموع الوديات 6 وديات.

وتتضمن خطة الإعداد إقامة مباريات المنتخب الوطني في العاصمة عمان، بما يتيح للجماهير الأردنية فرصة متابعة تحضيراته عن قرب، وتعزيز حضورها ومساندتها للنشامى قبل خوض الاستحقاق الآسيوي.

ويستهل المنتخب الوطني مبارياته الودية بمواجهة نظيره السوري، عند الثامنة مساء الأحد 27 أيلول، على ستاد الملك عبدالله الثاني، ثم يلتقي فينزويلا بذات التوقيت مساء الثلاثاء 6 تشرين الأول، وعلى نفس الملعب.

وخلال فترة التوقف الدولي في شهر تشرين الثاني، يخوض منتخب النشامى مباراتين وديتين، حيث يلتقي نظيره الإندونيسي مساء الجمعة 13 تشرين الثاني على ستاد عمان الدولي، قبل أن يواجه المنتخب الأسترالي مساء الثلاثاء 17 من الشهر ذاته وعلى نفس الملعب.

كما يقيم المنتخب الوطني تجمعه الأخير في أواخر شهر كانون الأول المقبل، والذي يسبق المشاركة في كأس آسيا، ويتخلله خوض مباراتين وديتين.

يُذكر أن قرعة نهائيات كأس آسيا 2027 أوقعت منتخب النشامى، وصيف النسخة السابقة، في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات أوزبكستان والبحرين وكوريا الشمالية.

وتقام نهائيات كأس آسيا 2027 خلال الفترة من 7 كانون الثاني ولغاية 5 شباط، في المملكة العربية السعودية.

ويستهل منتخب النشامى مشواره في البطولة بمواجهة أوزبكستان مساء الجمعة 8 كانون الثاني، على ستاد مدينة الملك عبدالله في جدة، قبل أن يواجه البحرين مساء الأربعاء 13 من الشهر ذاته، على الملعب نفسه، فيما يختتم مشواره في دور المجموعات بمواجهة كوريا الشمالية مساء الأحد 17 كانون الثاني، على ستاد جامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض.