رصد نجم سهيل من سماء الأردن

خبرني - رصد فريق من الجمعية الفلكية الأردنية، فجر الجمعة، نجم سهيل من منطقة حوارة بني صخر في لواء الجيزة، وتمكن من تصويره وتوثيق ظهوره عند الساعة 5:35 صباحًا.

وقال رئيس الجمعية الفلكية الأردنية، عمار السكجي، إن الفريق تمكن من مشاهدة النجم بالعين المجردة قبيل شروق الشمس، وتوثيق موقع ظهوره في الأفق، ضمن أنشطة الرصد الميداني التي تنفذها الجمعية في مختلف مناطق المملكة.

ويُعد نجم سهيل من أبرز النجوم في التراث الفلكي العربي، وارتبط ظهوره قديمًا بالتغيرات الموسمية وانكسار حرارة الصيف، فيما تسهم عمليات رصده في تعزيز الثقافة الفلكية، وتشجيع هواة الفلك على مراقبة السماء.