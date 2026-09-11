*
السبت: 12 أيلول 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

رصد نجم سهيل من سماء الأردن

  • 11 أيلول 2026
  • 16:40
رصد نجم سهيل من سماء الأردن

خبرني - رصد فريق من الجمعية الفلكية الأردنية، فجر الجمعة، نجم سهيل من منطقة حوارة بني صخر في لواء الجيزة، وتمكن من تصويره وتوثيق ظهوره عند الساعة 5:35 صباحًا.

وقال رئيس الجمعية الفلكية الأردنية، عمار السكجي، إن الفريق تمكن من مشاهدة النجم بالعين المجردة قبيل شروق الشمس، وتوثيق موقع ظهوره في الأفق، ضمن أنشطة الرصد الميداني التي تنفذها الجمعية في مختلف مناطق المملكة.

ويُعد نجم سهيل من أبرز النجوم في التراث الفلكي العربي، وارتبط ظهوره قديمًا بالتغيرات الموسمية وانكسار حرارة الصيف، فيما تسهم عمليات رصده في تعزيز الثقافة الفلكية، وتشجيع هواة الفلك على مراقبة السماء.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

مصر : امتحان تكميلي لطلبة ( التوجيهي الأردني)
مصر : امتحان تكميلي لطلبة ( التوجيهي الأردني)
  • 2026-09-12 00:02
فيصل القاسم: شخصيات درزية إسرائيلية من الصف الأول زارت الأردن
فيصل القاسم: شخصيات درزية إسرائيلية من الصف الأول زارت الأردن
  • 2026-09-11 23:58
مستشفى معان : بدء استقبال مراجعي العيادات في المبنى الجديد
مستشفى معان : بدء استقبال مراجعي العيادات في المبنى الجديد
  • 2026-09-11 22:20
واقعة طريفة .. نسيان سائق في حمام مجمع عمان بإربد
واقعة طريفة .. نسيان سائق في حمام مجمع عمان بإربد
  • 2026-09-11 20:14
الصحة الأردنية : 90 ألف وافد خضعوا للفحص الطبي خلال تموز وآب
الصحة الأردنية : 90 ألف وافد خضعوا للفحص الطبي خلال تموز وآب
  • 2026-09-11 19:01
ضبط 56 عاملة منزل على طريق المطار بحقهن بلاغات هروب
ضبط 56 عاملة منزل على طريق المطار بحقهن بلاغات هروب
  • 2026-09-11 17:23