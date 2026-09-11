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النجداوي والبدور يطمئنان على مصابي حادث حافلة مكلفي خدمة العلم

  • 11 أيلول 2026
  • 16:37
النجداوي والبدور يطمئنان على مصابي حادث حافلة مكلفي خدمة العلم
وزيرا الداخلية بالوكالة والصحَّة يزوران مصابي حادث حافلة مكلَّفي خدمة العلم في مختلف المستشفيات

خبرني  -  بتوجيهات من رئيس الوزراء جعفر حسَّان، زار وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء/ وزير الداخلية بالوكالة عبد اللَّطيف النجداوي، ووزير الصحة إبراهيم البدور، مصابي حادث السَّير الذي تعرَّضت له حافلة مدنيَّة كانت تقلُّ عدداً من المكلَّفين بخدمة العلم.

واطمأن الوزيران النَّجداوي والبدور، الجمعة، على صحَّة المصابين جرَّاء الحادث في مختلف المستشفيات التي يتلقُّون فيها العلاج، متمنِّيين لهم الشِّفاء العاجل.

واستمع الوزيران من مديري المستشفيات إلى إيجاز حول أوضاع المصابين الصحيَّة، مؤكِّدَين الحرص على متابعة حالاتهم، وتوفير سُبُل الرِّعاية والعناية الطبيَّة اللازمة لهم، لحين تماثلهم للشِّفاء.

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