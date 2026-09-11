وزير التربية يصدر قرارًا باستمرار الخطيب في مهامه

أصدر وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، عزمي محافظة، قرارًا إداريًا يقضي باستمرار مهند الخطيب في مهامه مديرًا لوحدة تنسيق القبول الموحد ومستشارًا للوزير للشؤون الإعلامية، وذلك اعتبارًا من الثالث عشر من أيلول الجاري.

وأكد القرار الإداري بقاء الخطيب على رأس عمله في الموقعين ذاتهما اللذين كان يشغلهما، بما يضمن استمرارية العمل في الملفين الإعلامي وملف تنسيق القبول الموحد دون انقطاع.

وأشار الكتاب الموجّه إلى الأمين العام للتخطيط والدعم المؤسسي بالوكالة إلى قرار اللجنة المشكّلة بموجب الفقرة (ب) من المادة (23) من قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم (13) لسنة 2026، والصادر بالرقم 1770/5/1/14 بتاريخ 17 آب 2026، والمتضمن نقل موظفي وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، مع احتفاظهم بدرجاتهم الوظيفية وحقوقهم واعتبار خدماتهم السابقة في الوزارتين استمرارًا لخدماتهم في الوزارة الجديدة.

وأوضح القرار، أن استمرار الخطيب في مهامه يأتي في إطار مقتضيات مصلحة العمل ولغايات تفعيل الهيكل التنظيمي للوزارة، بما يعكس حرص الوزارة على استقرار الكوادر القيادية في المواقع الحساسة والمؤثرة على سير العمل المؤسسي.