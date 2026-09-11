نائب أردني يتضامن مع رجل أعمال فلسطيني موقوف: سيزول الهم

خبرني - أعرب النائب الأردني محمد الظهراوي عن تضامنه مع رجل الأعمال الفلسطيني طارق النتشة، الموقوف لدى النيابة الفلسطينية، داعياً له بالفرج، ومشيراً إلى اتصال جمعهما قبل أيام، وقف خلاله النتشة إلى جانبه وواساه بوفاة شقيقه.

وقال الظهراوي: "دعواتكم لأخي وصديقي طارق النتشة بالفرج"، مضيفاً: "تحدثتَ معي قبل أيام، ورغم ظرفك الصعب، وقفتَ إلى جانبي وواسيتني بوفاة أخي، وقلتَ لي كلمةً ما زلت أذكرها: "تقدير الله أفضل"".

وتابع النائب الأردني: "وأنا اليوم أعي تماماً أن كلمتك كانت في مكانها؛ فمهما اشتد الهم، لا بد أن يأتي الفرج، ويكفيك محبة ناسك وأهلك ووقفتهم إلى جانبك. ستزول أسباب الهم، وسيرحل الهم بإذن الله".

وأضاف الظهراوي: "ومن حمّلني سلامات، فله مني كل المحبة والتقدير، وسلامات لأبو أحمد، ونسأل الله أن يزول همك وترجع نبض الفقراء في زمن محاربة الشرفاء".

وتأتي تصريحات الظهراوي بعدما نقلت قوات الأمن الفلسطينية، في ساعة متأخرة من مساء الخميس، النتشة (56 عاماً) إلى مجمع رام الله الطبي إثر تعرضه لوعكة صحية، بعد ساعات على توقيفه في رام الله.

وتوافد العشرات من أفراد عائلته وأهالي بلدته بيت عور التحتا، غربي رام الله، إلى المستشفى عقب نقله إليه، فيما سبق أن خضع النتشة قبل سنوات لإجراءات طبية في القلب، شملت تركيب شبكيات في شرايين القلب. وبحسب مصادر، تعرض النتشة لضغط وإنهاك شديد بعد أقل من 24 ساعة على توقيفه.

وكان النتشة قد سلّم نفسه، الأربعاء، إلى النيابة الفلسطينية امتثالاً لأمر توقيف صدر بحقه سابقاً، فيما لا يزال شقيقه مازن النتشة، مدير عام مجموعة شركة الهدى للمحروقات، موقوفاً لدى النيابة الفلسطينية منذ 11 أغسطس/ آب الماضي.

وسبق أن اعتقلت النيابة الفلسطينية خبرني نحو أربعة من العاملين في مجموعة الهدى للمحروقات بشبهات تلاعب بالسلع وتهرب ضريبي، فيما سُرّبت لاحقاً وثائق تفيد برفع السرية المصرفية عن المجموعة، من دون أن تؤكد النيابة الفلسطينية أو تنفي صحة هذه التسريبات في حينه.

وكانت مصادر مطلعة قد أكدت عند بداية الأزمة أن القضية لا تتعلق بجرائم اقتصادية، مشيرة إلى ارتباطها بما وصفته بـ"تصفية حسابات سياسية في الصف الأول من القيادة"، في حين يُعد النتشة صديقاً ومقرباً من عدد من المسؤولين منذ أكثر من 25 عاماً.