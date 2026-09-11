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إصابة الدويري بقطع كامل في الرباط الصليبي

  • 11 أيلول 2026
  • 14:30
إصابة الدويري بقطع كامل في الرباط الصليبي

خبرني - أعلن الاتحاد الأردني لكرة السلة، اليوم، إصابة لاعب المنتخب الوطني أحمد الدويري بقطع كامل في الرباط الصليبي، خلال مشاركته في مباراة ضمن الدوري الصيني.

وقال الاتحاد، في بيان، إن الفحوصات الطبية التي خضع لها الدويري أظهرت إصابته بقطع كامل في الرباط الصليبي، أثناء خوضه مباراة ضمن الدوري الصيني، في إطار استعداداته مع فريقه للمشاركة في بطولة "دوري أبطال آسيا لكرة السلة"، المقامة حالياً في اليابان "ناغويا 2026".

وأضاف أن الدويري سيخضع لعملية جراحية خلال الأيام القليلة المقبلة، قبل الانخراط في برنامج علاجي وتأهيلي متخصص، بإشراف الجهاز الطبي، وصولاً إلى استعادة جاهزيته والعودة إلى ملاعب كرة السلة في أقرب وقت.

وأكدت اللجنة الأولمبية الأردنية والاتحاد الأردني لكرة السلة وقوفهما إلى جانب الدويري خلال رحلة العلاج والتأهيل حتى الشفاء التام، متمنيين له السلامة والعودة إلى صفوف المنتخب الوطني.

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