أزمة كبرى في الأرجنتين.. النجوم ينسحبون بعد رحيل ميسي

خبرني - يواجه منتخب الأرجنتين أزمة جديدة قبل فترة التوقف الدولي مع توقع غياب عدد من أبرز نجومه يتقدمهم لاوتارو مارتينيز وخوليان ألفاريز رغم حصولهما على دعوة أولية من المدرب ليونيل سكالوني.

وبحسب ما أوردته صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت"، فإن لاوتارو، مهاجم إنتر، قد يبقى في إيطاليا خلال فترة التوقف الدولي لمواصلة التدريبات مع فريقه تحت قيادة المدرب كريستيان كيفو، في ظل حالة عدم اليقين التي تحيط بالاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.

ولا يقتصر الأمر على لاوتارو، إذ يتوقع أيضا غياب عدد من أبرز لاعبي المنتخب، من بينهم الحارس إيميليانو مارتينيز، وخوليان ألفاريز، وكريستيان روميرو، وليساندرو مارتينيز، وأليكسيس ماك أليستر ورودريغو دي بول.

وتشير التقارير إلى أن غياب هؤلاء اللاعبين لا يأتي على خلفية إضراب أو تمرد، وإنما ضمن قرار بمنحهم فترة راحة، في محاولة لتهدئة الأجواء وإعادة ترتيب البيت الداخلي للمنتخب قبل فترة التوقف التالية في نوفمبر.

وتأتي هذه التطورات في وقت يعيش فيه الاتحاد الأرجنتيني حالة من عدم الاستقرار، خصوصا بعد خسارة نهائي كأس العالم أمام إسبانيا، إلى جانب رحيل ليونيل ميسي عن المنتخب، فضلا عن وجود مستحقات مالية لم تدفع بعد لعدد من اللاعبين.

ويواجه رئيس الاتحاد الأرجنتيني، كلاوديو تابيا، بدوره معركة قانونية للدفاع عن نفسه أمام اتهامات تتعلق بغسل الأموال على المستوى الدولي.

كما يحيط الغموض بمستقبل المدرب ليونيل سكالوني، الذي ينتهي عقده في 31 ديسمبر المقبل، وسط تقارير تشير إلى شعوره بأن مهمته مع المنتخب وصلت إلى نهايتها، في ظل رغبة عدد من أفراد جهازه الفني، ومن بينهم والتر صامويل، في الرحيل أيضا.

ومن المنتظر أن يعلن سكالوني القائمة الرسمية للمنتخب الاثنين المقبل، استعدادا للمباريات الودية المقبلة أمام بوركينا فاسو وبوليفيا وبنين.