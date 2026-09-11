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الأردن.. الحكومة تحدد موعد بدء تسفير العمالة المخالفة

  • 11 أيلول 2026
  • 13:54
الأردن الحكومة تحدد موعد بدء تسفير العمالة المخالفة

خبرني - قال الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود إن 17 يوم عمل فعلياً تبقت من فترة تصويب أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة، مشيراً إلى أن المهلة تنتهي في 30 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وأوضح الزيود أن دوام مكاتب ومديريات العمل، اعتباراً من يوم غد السبت وحتى نهاية الشهر الحالي، سيمتد حتى الساعة الخامسة مساءً، لتسهيل إجراءات تصويب الأوضاع.

وأضاف أن قرار التصويب يشمل جميع الجنسيات والعاملين في المنازل، ويتضمن إعفاءً بنسبة 50% من قيمة رسم تصريح العمل عن كل سنة سابقة، إلى جانب إعفاء كامل بنسبة 100% من جميع غرامات وزارتي العمل والداخلية، كما يسمح للعمال بالانتقال بين القطاعات.

وأكد الزيود أنه اعتباراً من 1 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل ستوضع إشارة "تسفير" لكل عامل أو عاملة لم يصوّب أوضاعه، لافتاً إلى أن "التسفير" يحرم العامل من دخول الأردن لمدة خمس سنوات.

ودعا العمال الذين لا يرغبون في تصويب أوضاعهم إلى مغادرة الأردن قبل انتهاء المهلة، موضحاً أن من يقرر المغادرة قبل 30 سبتمبر لن يُطلب منه دفع أي مبلغ مالي، وسيكون عليه إصدار تذكرة سفر ومغادرة البلاد.

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