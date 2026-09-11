أزمة عائلية تضرب حسام حسن قبل معسكر منتخب مصر

خبرني - شهدت الساعات الأخيرة تطورات جديدة بشأن أزمة يواجهها حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر على المستوى العائلي وذلك بعد فترة وجيزة من أزمة كبيرة تعرض لها الشهر الماضي.

وبدأت الخلافات خلال إجازة الصيف عقب مشاجرة عنيفة بأحد منتجعات الساحل الشمالي بين دان آدم من جهة والزوجة الأولى لحسام (هويدا الغرباوي) وأبنائها من جهة أخرى.

وشهدت الواقعة تبادل اتهامات بالاعتداء والضرب وتدخل الجماهير لفض النزاع وسط حالة من الذهول.

وبعد تلك الواقعة بأسابيع أسفرت تلك الواقعة الصاخبة عن قرار أثار جدلا بعد أن أعلنت دان آدم اتخاذها الإجراءات القانونية لرفع دعوى طلاق للضرر ضد حسام حسن مؤكدة أنها حاولت إنهاء الانفصال وديا لكنها قوبلت بالرفض.

وشددت على أنها لا تطمع في أي أموال أو ممتلكات تخص حسام حسن بل تريد العيش بهدوء وبعيدا عن المشكلات.

وجاءت الأزمة الأسرية الأخيرة للمدرب حسام حسن في وقت يستعد فيه منتخب مصر للدخول بمعسكر مغلق بعد أيام استعدادا لخوض مباراتين رسميتين ومباراة أخرى ودية.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع منتخبي أنغولا وجنوب السودان يومي 25 و29 سبتمبر الجاري، ضمن الجولتين الأولى والثانية لتصفيات أمم إفريقيا كما سيواجه الفراعنة منتخب جنوب إفريقيا وديا بالقاهرة يوم 4 أكتوبر المقبل في ختام معسكرهم الذي يبدأ بعد نحو أسبوع من الآن.

وتبرز مخاوف من إلقاء الأزمة التي يواجهها حسام حسن على المستوى الأسري بظلالها على تركيزه وتحضيراته للمعسكر المقبل للفراعنة والذي سيشهد أول ظهور لمنتخب مصر بعد مشاركته الأخيرة في بطولة كأس العالم 2026 التي قدم فيها المنتخب المصري مشاركة تاريخية بالوصول إلى دور الـ16 الذي خسر خلاله في الدقائق الأخيرة أمام منتخب الأرجنتين بثلاثة أهداف مقابل هدفين.