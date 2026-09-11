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هاري كين يدخل قائمة تاريخية في دوري أبطال أوروبا

  • 11 أيلول 2026
  • 12:23
هاري كين يدخل قائمة تاريخية في دوري أبطال أوروبا

خبرني - واصل النجم الإنجليزي هاري كين تألقه اللافت مع بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، بعدما سجل هدفا خلال الفوز الكبير على بودو جليمت النرويجي بنتيجة 5-0، أمس الخميس.
ووفقا لشبكة "أوبتا" المتخصصة في الإحصائيات، أصبح كين رابع لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا ينجح في التسجيل خلال 8 مباريات متتالية أو أكثر، لينضم إلى قائمة تاريخية تضم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي والهولندي رود فان نيستلروي.
وسجل كين الهدف الثاني لبايرن في الدقيقة 61، بعدما ارتقى لعرضية من ركلة حرة نفذها مايكل أوليسي، ليحولها برأسه إلى داخل الشباك، ويواصل بذلك هز الشباك في ثماني مباريات متتالية بالمسابقة القارية.

وكان جمال موسيالا منح بايرن التقدم في الدقيقة 47، قبل أن يضيف كين الهدف الثاني، ثم عزز ألفونسو ديفيز تفوق الفريق البافاري بهدف ثالث في الدقيقة 77 من تسديدة قوية خارج منطقة الجزاء.

واختتم مايكل أوليسي مهرجان أهداف بايرن بتسجيل هدفين في الدقيقتين 83 و90+2، ليحقق الفريق الألماني انطلاقة قوية في مشواره بدوري أبطال أوروبا، ويبعث برسالة مبكرة إلى منافسيه.

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