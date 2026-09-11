بني مصطفى تزور مركز التأهيل المجتمعي في مخيم الوحدات والحوامدة يستقبلها

خبرني - زارت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الخميس، مركز التأهيل المجتمعي في مخيم الوحدات، وكان الدكتور بشار الحوامدة على رأس مستقبليها في المركز.

وقال الحوامدة عبر صفحته على فيسبوك: “تشرفنا اليوم في مركز التأهيل المجتمعي في مخيم الوحدات بزيارة كريمة من وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الخميس، حيث اطلعت على واقع الخدمات والبرامج المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يسهم في دمجهم وتنمية مهاراتهم وتعزيز اعتمادهم على ذواتهم".

واشتملت زيارة بني مصطفى للمركز، وفقا للحوامدة، على افتتاح قاعتين للياقة البدنية والأشغال اليدوية، تابعتين للمركز، إلى جانب جولة في مرافق المركز، التي تشمل وحدات العلاج الطبيعي والدعم النفسي الاجتماعي، والبرامج التعليمية والتدريبية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك رياض الأطفال التابعة للمركز.