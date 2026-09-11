قرار مهم للوافدين في الأردن

خبرني - قرر وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور تمديد ساعات الدوام في مراكز صحة الوافدين والمختبرات المركزية اعتباراً من يوم غد السبت الموافق 12/9/2026، لتسريع انجاز الفحوصات الطبية خلال الفترة المتبقية لتصويب أوضاع العمالة الوافدة وإصدار نتائجها دون تأخير.

وجاء القرار عقب مناقشة مشكلة التأخير في صدور نتائج عينات العمالة الوافدة نتيجة للإقبال الكبير الذي شهدته مراكز صحة الوافدين بسبب قرار مجلس الوزراء في حزيران الماضي بتصويب أوضاع العمالة الوافدة حتى نهاية أيلول 2026، خلال اجتماع عقد في وزارة الصحة ضم الأمين العام لوزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة والأمين العام لوزارة العمل ومدراء مديرية الأمراض الصدرية وصحة الوافدين والصحة المهنية ومديرية المختبرات في وزارة الصحة ومدير أعمال الوافدين في وزارة العمل.

وبحسب القرار، تصبح ساعات العمل في المراكز التابعة لمديرية الأمراض الصدرية وصحة الوافدين بمحافظات العاصمة ومأدبا والبلقاء والزرقاء من الساعة 7 صباحاً وحتى 4 مساءً من الأحد إلى الخميس بدلاً من الساعة 8 صباحا ولغاية 3 مساءً، إضافة إلى تفعيل دوام يوم السبت من الساعة 7 صباحاً وحتى 4 مساءً.

وفيما يتعلق بالمختبرات المركزية، تقرر زيادة ساعات الدوام من الأحد إلى الخميس لتصبح من الساعة 7 صباحاً وحتى 5 مساءً بدلاً من الساعة 8 صباحا -3 مساءً، و أيضاً تفعيل الدوام يوم السبت من الساعة 7 صباحاً وحتى 5 مساءً، مع إصدار النتائج في نفس يوم وصول العينات.

كما تقرر رفع السعة الاستيعابية لهذه المراكز بحيث يتم إعطاء موعد المراجعة في اليوم التالي من دخول المراجع على منصة حجز المواعيد.