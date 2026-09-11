لقاء منتظر بين أردوغان والفرعون المصري

خبرني - تتجه الأنظار نحو أنقرة انتظارا للقاء خاص يجمع بين الرئيس رجب طيب أردوغان والنجم المصري عقب إبداء الأخير رغبته في تنظيم هذا الاجتماع والترحيب الرسمي الذي لقيه من الرئاسة التركية.

وكشفت صحيفة 61saat التركية عن تفاصيل جديدة بشأن اللقاء المرتقب بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والنجم المصري العالمي محمد صلاح لاعب طرابزون سبور بعد رغبة الأخير في الاجتماع بالرئيس التركي.

وأوضحت الصحيفة أن محمد صلاح كان محور أحد الأسئلة التي طرحها الرئيس أردوغان خلال اجتماع سابق مع مجلس إدارة نادي طرابزون سبور في ظل اهتمامه المعروف بكرة القدم ومتابعته لنجوم اللعبة.

كما نقل أرطغرل دوغان رئيس نادي طرابزون سبور رغبة قائد المنتخب المصري في مقابلة الرئيس التركي وهو ما قوبل بترحاب فوري من أردوغان الذي أصدر توجيهاته بسرعة تنسيق الموعد وتنسيق الترتيبات اللازمة.

وكشفت صحيفة 61saat التركية عن تفاصيل جديدة بشأن اللقاء المرتقب بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والنجم المصري العالمي محمد صلاح لاعب طرابزون سبور بعد رغبة الأخير في الاجتماع بالرئيس التركي.

وأوضحت الصحيفة أن محمد صلاح كان محور أحد الأسئلة التي طرحها الرئيس أردوغان خلال اجتماع سابق مع مجلس إدارة نادي طرابزون سبور في ظل اهتمامه المعروف بكرة القدم ومتابعته لنجوم اللعبة.

كما نقل أرطغرل دوغان رئيس نادي طرابزون سبور رغبة قائد المنتخب المصري في مقابلة الرئيس التركي وهو ما قوبل بترحاب فوري من أردوغان الذي أصدر توجيهاته بسرعة تنسيق الموعد وتنسيق الترتيبات اللازمة.

وكان من المقرر مبدئيا أن يُعقد اللقاء خلال الأسبوع الجاري بالتزامن مع الزيارات المرتقبة للرئيس أردوغان إلى مدينتي ريزة وسامسون إلا أن تداخل مواعيد هذه الزيارات مع مباراة طرابزون سبور مع كونيا سبور المحدد لها غدا السبت ضمن منافسات الدوري التركي حال دون عقد الاجتماع في الموعد المحدد.

ورغم تأجيل اللقاء أكدت الصحيفة أن الاجتماع بين أردوغان ومحمد صلاح لم يلغَ مشيرة إلى أن الرئيس التركي يعتزم استقبال النجم المصري في القصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وفقا لجدول أعماله خلال الفترة المقبلة.

ويحظى محمد صلاح بشعبية كبيرة في تركيا كما تثير تحركات النجم المصري ولقاءاته المرتقبة اهتماما واسعا بين وسائل الإعلام والجماهير التركية.