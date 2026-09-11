ارتفاع وفيات حادث المكلفين إلى 6 بعد وفاة الحويطات

خبرني - ارتفعت حصيلة وفيات حادث حافلة المكلفين بخدمة العلم، الذي وقع أمس الخميس على الطريق الصحراوي، إلى ست وفيات، بعد وفاة الشاب المكلف يوسف حمدان السلامات الحويطات، من لواء القويرة، متأثراً بإصابته جراء الحادث.

وكان الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي قد أعلن أن إحدى الحافلات المدنية، التي كانت تقل عدداً من المكلفين بخدمة العلم أثناء عودتهم إلى أماكن سكنهم في جنوب المملكة، تعرضت عند الساعة الثالثة والربع من بعد ظهر الخميس لحادث تصادم مع مركبة أخرى.

وأوضح خبرني أن الحادث أسفر، وفق الحصيلة المعلنة حينها، عن وفاة أربعة من المكلفين بخدمة العلم وإصابة 18 آخرين، إضافة إلى وفاة سائق الحافلة.

وجرى إخلاء المصابين ونقلهم إلى مستشفى الأمير علي العسكري ومستشفى الكرك الحكومي ومستشفى الطفيلة الحكومي، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة تحت إشراف الكوادر الطبية المختصة.

وأكدت القوات المسلحة أن الجهات المختصة باشرت الإجراءات اللازمة للتحقيق في الحادث والوقوف على أسبابه وملابساته، واتخاذ الإجراءات المتبعة وفقاً للقوانين والتعليمات المعمول بها.