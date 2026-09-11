وفاة شقيق حاكم الشارقة

خبرني - أعلن ديوان حاكم الشارقة، اليوم الجمعة، وفاة الشيخ محمد بن سالم بن سلطان القاسمي، شقيق نائب حاكم الشارقة الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، والشيخ عبدالرحمن بن سالم بن سلطان القاسمي.

ونعى الديوان، في بيان، الفقيد الذي وافته المنية اليوم الجمعة 29 ربيع الأول 1448 هجرية، الموافق 11 سبتمبر/ أيلول 2026، متقدماً بالعزاء والمواساة إلى ذويه وعموم آل القواسم.

وأوضح البيان أن صلاة الجنازة ستقام على روح الفقيد بعد صلاة العصر اليوم الجمعة في مسجد الملك فيصل بمدينة الشارقة، قبل أن يوارى جثمانه الثرى في مقبرة الجبيل.

وأشار إلى أن تعازي الرجال ستُقبل في منزل نائب حاكم الشارقة الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي في ضاحية البديع بمدينة الشارقة، ابتداءً من يوم غد السبت ولمدة ثلاثة أيام، خلال الفترة الصباحية من التاسعة صباحاً وحتى صلاة الظهر، وفي الفترة المسائية من بعد صلاة العصر وحتى صلاة المغرب.

كما ستُقبل تعازي النساء في منزل الفقيد بمنطقة الطرفانة في مدينة الشارقة.

وأعلن ديوان حاكم الشارقة الحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام، ابتداءً من اليوم الجمعة.