24 عملية جراحية متقدمة في العقبة.. تعرفوا على تفاصيلها

خبرني - نفّذ فريق طبي عسكري متخصص سلسلة عمليات جراحية متقدمة للطرف العلوي في مستشفى الأمير هاشم بن عبدالله الثاني العسكري في مدينة العقبة، ضمن حملة جراحية استمرت 3 أيام.

وترأس الفريق العميد الطبيب أيمن مصطفى رئيس دائرة جراحة العظام والمفاصل في الخدمات الطبية الملكية، بمشاركة العقيد الطبيب يوسف خير رئيس اختصاص جراحة الطرف العلوي واستشاري جراحة العظام، والعقيد الطبيب صائب المستريحي.

وبيّن مصطفى أنه سيتم تنظيم حملات جراحية وورش عمل دورية ومنتظمة في مستشفى الأمير هاشم، بهدف تقديم الخدمة التخصصية في إقليم الجنوب وتقليل الحاجة لتحويل المرضى إلى مدينة الحسين الطبية ومستشفى الملكة علياء العسكري.

وأوضح العقيد الطبيب يوسف خير أن الحملة تضمنت إجراء 24 عملية جراحية متنوعة، شملت عمليات منظار الكتف وجراحات اليد الدقيقة، مشيراً إلى أن جميع العمليات تكللت بالنجاح وأن المرضى يخضعون للمتابعة ويتماثلون للشفاء.

وعلى هامش الحملة، قدّم الرائد الطبيب محمد خير العليمات أخصائي أول جراحة الطرف العلوي، محاضرة تثقيفية لمرتبات المستشفى تناولت أبرز إصابات الكتف وآليات التعامل معها وأساليب الوقاية والعلاج.

من جانبه، أكد العميد الطبيب إياد الصفدي مدير مستشفى الأمير هاشم بن عبدالله الثاني العسكري، أن هذه الحملة جاءت بتوجيه مباشر من عطوفة المدير العام للخدمات الطبية الملكية، وبتنسيق مع المساعد للشؤون الطبية والأقاليم ورئيس دائرة جراحة العظام والمفاصل، بهدف التسهيل على المرضى في محافظات الجنوب والتخفيف من قوائم الانتظار للعمليات التخصصية.