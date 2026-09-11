134 مليون راكب اختاروا هذه المواصلات في عمّان

خبرني - بلغ إجمالي مستخدمي باص عمّان والباص سريع التردد 133,992,008 ركاب منذ انطلاقهما وحتى 31 آب الماضي، وفقًا لشركة رؤية عمّان الحديثة للنقل.

وبحسب بيانات شركة رؤية عمان الحديثة للنقل، التي اطلعت عليها "المملكة"، بلغ إجمالي عدد ركاب باص عمان منذ انطلاق المشروع في 2019 وحتى 31 آب الماضي 57,484,183 راكب.

وذكرت شركة رؤية عمان الحديثة للنقل أن باص عمان يضم حاليا 33 مسارا عاملا، مشيرة إلى أن أعمال التطوير انصبت خلال الفترة الماضية على مراجعة المسارات القائمة وتعديل عدد منها وفقا للمتطلبات التشغيلية واحتياجات المواطنين ومستويات الطلب، بما يعزز كفاءة الشبكة ويرتقي بجودة الخدمة المقدمة.

أما عن الباص سريع التردد فأوضحت شركة رؤية عمان الحديثة للنقل أن إجمالي عدد ركاب الباص منذ انطلاق المشروع حتى 31 آب بلغ 76,507,825 راكب.

وبينت أن 4 مسارات للباص سريع التردد (سريع عمان) أطلقت في تموز 2021 وبلغ عدد الركاب منذ انطلاقها حتى 31 آب 58,295,544 راكب.

وأضافت أن هناك 3 مسارات (سريع عمان-الزرقاء) أطلقت في أيار 2024 بلغ عدد راكبيهم 17,208,289 راكبا.

وأشارت إلى أن عدد ركاب خط عمّان – مأدبا الذي أطلق في نيسان من العام الماضي بلغ 577,245 راكبا فيما بلغ عدد ركاب خط عمّان – السلط الذي أطلق في آذار الماضي بلغ 426,747 راكبا.

وعن تحديث الأسطول الخاص بباصات شركة رؤية عمان قالت، إنه من المقرر إدخال 20 حافلة جديدة إلى الخدمة مع بداية تشرين الأول المقبل دعما لاستمرارية تقديم الخدمات وتلبية الطلب على النقل العام.