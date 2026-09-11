نحو 107 آلاف زائر لجبل نيبو خلال 7 شهور

خبرني - بلغ عدد زوار جبل نيبو خلال (كانون الثاني – تموز) من العام الحالي 107,024 زائرًا، بنسبة تراجع بلغت 20% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2025، التي بلغ عدد زوارها 133,708 زوار، وفقًا لإحصائية رسمية أولية اطلعت عليها "المملكة".

وبحسب الإحصائيات، بلغ مجموع الزوار الأجانب 81,609 زوار، والأردنيين 25,415 زائرًا، ما مجموعه 107,024 زائرًا، يقابل ذلك 133,708 زوار خلال الشهور السبعة الأولى من العام الماضي، منهم 109,348 أجنبيًا و24,360 أردنيًا.

وتظهر الإحصائيات أن غالبية الزوار أجانب.

وتزخر محافظة مأدبا بالمواقع الأثرية والتاريخية، ففيها أقدم موقع أقيمت فيه طقوس دينية، وهو موقع المريغات، وأقدم مدينة مسورة، وهي خربة إسكندر في منطقة الوالة بلواء ذيبان التي تعود للعصر البرونزي، وأقدم نقش، وهو نقش مسلة ميشع في ذيبان، والأرضيات الفسيفسائية التي رسمت بكل براعة وفن على أيدي فناني مأدبا عبر العصور، وأطول برج في مأدبا الذي يقع في موقع أم الرصاص الأثري.