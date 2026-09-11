فضيحة في بريطانيا.. معلمة تعتدي جنسياً على 3 طلاب قاصرين

خبرني - أُدينت مدرّسة تربية رياضية بريطانية، الخميس، بممارسة الجنس مع طالب يبلغ 16 عاما، بعدما اعترفت أيضا بالاعتداء الجنسي على تلميذتين أصغر سنا، إحداهما تبلغ 14 عاما.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، تمت إدانة برونفن جيمس، البالغة 30 عامًا، بثلاث تهم تتعلق بممارسة نشاط جنسي مع الطالب، الذي كانت قد أخبرته بأنها "تحبه"، كما حفظت رقمه في هاتفها باسم "رقم 8"، في إشارة إلى كونه الشخص الثامن الذي مارست الجنس معه.

كانت برونفن جيمس تعمل مدرّسة في عدة مدارس بريطانية. وبدأت علاقتها بالطالب، الذي كان يدرس في مدرستها بمدينة ساوثهامبتون جنوب غرب إنجلترا، بالمغازلة وتبادل الرسائل عبر تطبيق "سناب شات"، قبل أن تتطور إلى ممارسة الجنس عدة مرات. وقال الطالب إن إحدى الوقائع حدثت أثناء مشاهدتهما بطولة ويمبلدون للتنس.

وفي وقت لاحق، انتقلت جيمس للتدريس في مدرسة أخرى بمدينة تشيبنهام، حيث اعتدت جنسيا على تلميذتين أصغر سنا.

وشملت الوقائع ممارسة نشاط جنسي مع الفتاتين، من بينها واقعة في المنزل الذي كانت تعيش فيه مع صديقها وأخرى في الجزء الخلفي من سيارتها، إضافة إلى التقاط صورة غير لائقة لطفل وإجراء اتصالات ذات طابع جنسي معهما.

وقبل هذه الوقائع، كانت جيمس قد تلقت تحذيرا خطيا من مدرسة خاصة كانت تعمل فيها براتب سنوي قدره 73 ألف دولار، بسبب تبادلها رسائل نصية.

كما كشفت التحقيقات أنها أقامت علاقات جنسية أخرى خلال عملها في المدارس، لكنها كانت مع أشخاص بالغين.

الإجراءات والأحكام القضائية

كانت جيمس قد أقرت بالذنب في التهم المتعلقة بالتلميذتين، لكن إقرارها لم يُكشف إلا الخميس، بعد إدانتها بثلاث تهم تتعلق بالطالب البالغ 16 عاما.

وقالت بيثاني آدامز من هيئة الادعاء الملكية البريطانية إن جيمس "استغلت الثقة الممنوحة لها لتعليم الأطفال وحمايتهم، لاستدراج ثلاثة تلاميذ والاعتداء عليهم جنسيا"، مضيفة أنها "تلاعبت بضحاياها بدقة محسوبة" ضمن "نمط مستمر من السلوك الاستغلالي".

وحاولت جيمس تفسير سلوكها بالقول إنها كانت "غير ناضجة" عندما بدأت التدريس في سن 21 عاما: "لا أعتقد أنني كنت مستعدة لذلك. ومع تقدم مسيرتي المهنية، أدركت أنني ربما كنت أبحث عن التقدير من الأشخاص الخطأ".

ومن المقرر أن يصدر الحكم بحقها في محكمة وينشستر الملكية في موعد لاحق.