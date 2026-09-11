فلسطين.. نقل رجل الأعمال طارق النتشة إلى المستشفى

خبرني - نقلت قوات الأمن الفلسطينية في ساعة متأخرة من مساء يوم الخميس رجل الأعمال طارق النتشة إلى المستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية، بعد ساعات على توقيفه في رام الله.

وبعد نقل النتشة (56 عاماً) إلى مجمع رام الله الطبي؛ توافد العشرات من عائلته وأهالي بلدته بيت عور التحتا غربي رام الله، ما دفع رجال الأمن إلى إطلاق النار في الهواء لتفريقهم. وسبق أن خضع النتشة قبل سنوات لإجراءات طبية في القلب، شملت تركيب شبكيات في شرايين القلب. وبحسب ما تفيد المصادر، فإن النتشة "تعرض لضغط وإنهاك شديد بعد أقل من 24 ساعة على توقيفه".

وكان النتشة قد سلّم نفسه الأربعاء للنيابة الفلسطينية امتثالاً لأمر توقيف قد صدر بحقه سابقاً، فيما ما زال شقيقه مازن النتشة، مدير عام مجموعة شركة الهدى للمحروقات، موقوفاً لدى النيابة الفلسطينية منذ 11 أغسطس/ آب الماضي.

وسبق أن قامت النيابة الفلسطينية قبل شهرين باعتقال نحو أربعة من العاملين في مجموعة الهدى للمحروقات بشبهات تلاعب بالسلع وتهرب ضريبي، ولاحقاً، سُرّبت وثائق تفيد برفع السرية المصرفية عن مجموعة الهدى للمحروقات، ولم تنف النيابة الفلسطينية أو تؤكد صحة هذه التسريبات في حينه.

وكانت مصادر مطلعة قد أكدت عند بداية الأزمة أن الموضوع لا يتعلق بجرائم اقتصادية، مشيرةً إلى أن الأزمة مرتبطة بما وصفتها بـ"تصفية حسابات سياسية في الصف الأول من القيادة"، حيث يُعدّ النتشة صديقاً ومقرباً من عدد من المسؤولين منذ أكثر من 25 عاماً، إلى جانب وجود رغبة لدى بعض قيادات السلطة الصاعدة بالسيطرة على قطاع المحروقات الذي تعتبر مجموعة الهدى من أكبر المستوردين لها في السوق الفلسطينية.