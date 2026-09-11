الصدارة تغيرت.. مفاجأة في قائمة مليارديرات العالم

خبرني - شهدت قائمة مليارديرات العالم تحولا لافتا، بعدما احتكر مواطنون أمريكيون المراكز العشرة الأولى في تصنيف وكالة "بلومبرغ"، في سابقة منذ بدء الوكالة إعداد مؤشرها عام 2012.

ووفقا لبيانات التصنيف، تراجع الملياردير الفرنسي برنار أرنو، مالك مجموعة LVMH، إلى المركز الحادي عشر بعدما انخفضت ثروته إلى نحو 143 مليار دولار، ليدخل المستثمر الأمريكي وارن بافيت قائمة العشرة الأوائل بثروة تقدر بـ144 مليار دولار.

وحافظ إيلون ماسك على صدارة القائمة بثروة بلغت نحو 919 مليار دولار، متقدماً بفارق كبير على لاري بيج، الشريك المؤسس لـ"غوغل"، الذي بلغت ثروته 286 مليار دولار، وجيف بيزوس، مؤسس "أمازون"، بـ274 مليار دولار.

وضمت قائمة العشرة الأوائل أيضا سيرغي برين، الشريك المؤسس لـ"غوغل"، بثروة 266 مليار دولار، ومايكل ديل، مؤسس شركة "ديل"، بـ245 مليار دولار، ومارك زوكربيرغ، رئيس "ميتا"، بـ229 مليار دولار، ولاري إليسون، الشريك المؤسس لـ"أوراكل"، بـ208 مليارات دولار.

كما جاء جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا"، بثروة تبلغ 181 مليار دولار، وستيف بالمر، الرئيس التنفيذي السابق لـ"مايكروسوفت"، بـ172 مليار دولار، فيما أكمل بافيت القائمة في المركز العاشر.

وبذلك أصبحت المراكز العشرة الأولى في تصنيف "بلومبرغ" للمليارديرات، للمرة الأولى، جميعها من نصيب أمريكيين، في مؤشر يعكس الثقل المتزايد لقطاع التكنولوجيا والاستثمارات الأمريكية في قمة الثروة العالمية.