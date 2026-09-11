بعد فيديو جنسي.. ترحيل سائح ومنعه 10 سنوات من دخول إندونيسيا

خبرني - رحّلت السلطات الإندونيسية سائحا أستراليا من بالي، ومنعته من دخول البلاد لمدة 10 سنوات، بعد ضبطه وهو يمارس فعلا جنسيا في مكان عام خلال عطلته.

وأظهرت كاميرات المراقبة بيلي أسبينال، البالغ 27 عاما، وهو يمارس فعلا جنسيا مع امرأة التقاها حديثا، في ممر منزل أحد السكان بمنطقة تيبوبينينغ في شمال كوتا، يوم 22 أغسطس.

وأُلقي القبض عليه في مطار "إي غوستي نغوراه راي" الدولي في بالي يوم 25 أغسطس، أثناء محاولته مغادرة البلاد، وقضى بعدها نحو أسبوعين في الاحتجاز لدى سلطات الهجرة.

وبحسب صحيفة "بالي تايمز"، رُحّل أسبينال مساء الثلاثاء إلى بريزبن على متن رحلة تابعة لشركة "Batik Air". وأكد رئيس مكتب الهجرة في نغوراه راي، محمد نوفياندري، الترحيل، موضحا أن السلطات فرضت حظرا على دخوله إندونيسيا لمدة 10 سنوات.

وقال قائد شرطة شمال كوتا، كيتوت سوكادانا، إن الأفعال المزعومة يمكن أن تثير قلق السكان وتؤثر سلبا في صورة الأمن والسياحة في المنطقة، مؤكدا ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة بحق مرتكبيها.

وكان مقطع كاميرات المراقبة الذي يوثق الواقعة قد انتشر على نطاق واسع، وأظهر أسبينال والمرأة المجهولة وهما يمارسان عدة أفعال جنسية بالقرب من عقار سكني. ولم تحدد السلطات هوية المرأة حتى الآن، فيما يُعتقد أنها أجنبية وكانت تشرب الكحول مع أسبينال قبل الواقعة. وبعد انتشار المقطع، أقام سكان محليون في بالي "مراسم تطهير" في الموقع.

وتفرض إندونيسيا قوانين محافظة بشأن السلوك الجنسي في الأماكن العامة، ويمكن أن يواجه الأجانب الذين يخالفونها عقوبات، بينها السجن والترحيل وحظر الدخول إلى البلاد.