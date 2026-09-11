القنب يدخل المطبخ المكسيكي.. لكن بشرط!

خبرني - أصدرت المحكمة العليا للعدل في المكسيك (SCJN) قرارا يسمح للأفراد بتحضير أطعمة تحتوي على القنب أو مادة THC للاستهلاك الشخصي، شرط ألا تكون مخصصة للبيع أو التوزيع.

وجاء القرار بعد دراسة طعن قدمه شخص رفض طلبه للحصول على تصريح صحي من اللجنة الفيدرالية للحماية من المخاطر الصحية (Cofepris) بهدف الاستهلاك الترفيهي.

وأوضحت الوزيرة المقرّرة لينيا باتريس غواداراما أن تحضير الطعام باستخدام القنب لا يختلف عن عمليات الطهي والخلط العادية، ولا يحول الطعام إلى منتج خاضع لرقابة صحية خاصة، ما دام مخصصا للاستهلاك الشخصي فقط. لذلك، رأت أن منع هذا النوع من التحضير غير مبرر.

في المقابل، أشارت الوزيرة ياسمين إسكيفيل موسا، التي صوتت ضد القرار، إلى مخاطر محتملة، من بينها احتمال تناول هذه الأطعمة من أشخاص آخرين غير مصرح لهم، بمن فيهم القصر، خاصة في غياب الرقابة. وحذرت أيضا من صعوبة كشف مواد أخرى غير مصرح بها إذا دخلت في تحضير هذه الأطعمة.

وشدّد القرار على أن السماح يقتصر على الاستهلاك الشخصي، ولا يعني فتح الباب أمام إنتاج أو بيع الأطعمة المحتوية على القنب. كما تبقى القيود قائمة على الأدوية والمكمّلات والمشروبات ومستحضرات التجميل والمنتجات المعبأة، نظراً لما تتطلبه من ضوابط تتعلق بالجودة والسلامة والجرعات.

وبهذا، يمثل القرار خطوة محدودة نحو تنظيم الاستهلاك الشخصي للقنب في المكسيك، من دون أن يشكل انفتاحاً تجاريا على منتجاته.