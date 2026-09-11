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الأردن.. أجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق حتى الاثنين

  • 11 أيلول 2026
  • 08:34
الأردن أجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق حتى الاثنين

خبرني - تكون الأجواء الجمعة، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء السبت، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ الأحد، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة؛ وتكون الأجواء معتدلة في أغلب المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

وتبقى الأجواء الاثنين، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 32- 19 درجة مئوية، وفي غرب عمان 30 - 18، وفي المرتفعات الشمالية 28- 17، وفي مرتفعات الشراة 29 - 16، وفي مناطق البادية 36- 18، وفي مناطق السهول 33 - 20، وفي الأغوار الشمالية 39 - 20، وفي الأغوار الجنوبية 39 - 26، وفي البحر الميت 38 - 25، وفي خليج العقبة 39- 25 درجة مئوية.

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