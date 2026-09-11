قضية جديدة تلاحق أحد أشهر القتلة المتسلسلين في أميركا

خبرني - تعرض القاتل المتسلسل الأمريكي في قضية شاطئ غيلغو، ريكس هويرمان، لإجراءات تأديبية داخل السجن، بعدما ضُبط وهو يحاول تهريب شيء إلى المنشأة، قبل أن يُعثر بحوزته لاحقًا على مخدرات.

ووفقا لسجلات تأديبية حصلت عليها صحيفة "نيويورك بوست"، أوقف ضباط الإصلاحيات هويرمان، البالغ من العمر 62 عاما، في منتصف يوليو في أثناء محاولته تهريب شيء إلى داخل السجن، ثم عُثر معه لاحقا على مخدرات لم تحدد السجلات نوعها.

ويقضي هويرمان عقوبته حاليا في أحد أقدم سجون ولاية نيويورك، والمعروف باسم "ليتل سيبيريا"، وهي منشأة معزولة وسط جبال أديرونداك شديدة البرودة بالقرب من الحدود الكندية، وتضم بعض أكثر القتلة شهرة في الولايات المتحدة.

ولم تكشف السجلات نوع المخدرات التي ضُبطت بحوزة هويرمان، كما لم تحدد محتويات الطرد الذي كان يحاول تهريبه إلى داخل السجن. ومن المقرر أن تُعقد جلسة استماع بشأن المخالفات المنسوبة إليه في 18 سبتمبر، وفقا لسجلات السجن.

تفاصيل عن المتهم والقضية

ريكس هويرمان هو مهندس معماري يبلغ من العمر 62 عامًا من منطقة ماسبيكا بارك في لونغ آيلاند، اعترف بقتل ثماني نساء (عاملات في مجال الجنس) بين عامي 1993 و2010، والتخلص من جثثهن في مناطق نائية من الجزيرة.

وقد بدأ العثور على الجثث في ديسمبر 2010، لكن القضية ظلت دون حل حتى إعادة فتح التحقيق عام 2022، قبل اعتقاله في 2023، بعدما ساهم العثور على حمضه النووي على علبة بيتزا ألقاها في القمامة في كشف هويته.

وشملت الضحايا أمبر لين كوستيلو، وميغان ووترمان، وميليسا بارثليمي، ومورين برينارد-بارنز، المعروفات باسم "ضحايا غيلغو الأربع"، إضافة إلى فاليري ماك، وجيسيكا تايلور، وساندرا كوستيلا، أولى ضحاياه عام 1993، وكارين فيرغاتا التي قُتلت عام 1996 ولم تكن جريمة قتلها مرتبطة به سابقًا.

وأقر هويرمان بأنه خنق ضحاياه وعذبهن قبل التخلص من جثثهن. وتعرضت جميع الضحايا باستثناء واحدة للتقييد والتعذيب حتى الموت داخل "غرفة قتل" في قبو منزل العائلة، أثناء وجود زوجته السابقة وطفليهما خارج المدينة.

وفي سبتمبر، أقر هويرمان بالذنب وحُكم عليه بثلاثة أحكام بالسجن مدى الحياة. وخلال جلسة النطق بالحكم، واجه 13 من أقارب الضحايا هويرمان للمرة الأولى، وتحدثوا عن معاناتهم جراء جرائمه.

وقال القاضي تيموثي مازي له إنه يعتقد أن ندمه نابع من إلقاء القبض عليه، ووصفه بأنه "مقزز ودنيء" و"جبان"، قبل أن يأمر بإخراجه من قاعة المحكمة.