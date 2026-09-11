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مراهق يصاب بتلف رئوي شامل بسبب السجائر الإلكترونية

  • 11 أيلول 2026
  • 08:19
مراهق يصاب بتلف رئوي شامل بسبب السجائر الإلكترونية

خبرني - شخّص أطباء في منطقة كوزباس، جنوب سيبيريا، إصابة طفل بمرض رئوي مرتبط باستخدام السجائر الإلكترونية، في أول حالة من نوعها تُسجّل في المنطقة.
أفادت وزارة الصحة في منطقة كوزباس الروسية، عبر منصة "ماكس"، بأن مراهقا من عاصمة المنطقة كيميروفو أصيب بتلف رئوي شامل نتيجة تدخين السجائر الإلكترونية "الفيب".

وجاء في بيان الوزارة: "أنقذ أطباء مستشفى أتامانوف السريري المحلي للأطفال مراهقا يعاني تلفا رئويا شاملا بسبب تدخين الفيب. وكشف الفحص إصابته بتلف رئوي ثنائي الجانب. ولأول مرة في كيميروفو، شُخّصت إصابة طفل بمرض الرئة المرتبط باستخدام الفيب".

وأضافت الخدمة الصحفية للوزارة أن المريض، البالغ من العمر 16 عاما، دخل المستشفى في البداية للاشتباه بإصابته بالالتهاب الرئوي، حيث عالج الأطباء متلازمة الفشل التنفسي والتسمم في الجسم.
وبعد شهر من خروجه من المستشفى، أُدخل المراهق إلى المؤسسة الطبية مرة أخرى، وهذه المرة إلى قسم العناية المركزة، بعدما انخفضت نسبة تشبع الدم بالأكسجين لديه إلى 65%، مقابل المعدل الطبيعي الذي يتراوح بين 95 و100%.

ونفى المراهق في البداية استخدام الفيب بصورة مفرطة، لكن بعد إجراء التصوير المقطعي المحوسب متعدد الشرائح وتأكيد التشخيص الرسمي بمرض الرئة المرتبط باستخدام الفيب، اعترف بأنه يدخن السجائر الإلكترونية منذ عامين.

وتحسنت حالة المراهق الصحية حاليا، ولم يعد بحاجة إلى دعم بالأكسجين.

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