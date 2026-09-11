ترمب: الديمقراطيون سيدمرون البلاد إذا وصلوا إلى السلطة

خبرني - حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من وصول الديمقراطيين إلى السلطة في حال تقدمهم بانتخابات الكونغرس، واعتبر أن ذلك سيؤدي إلى إلحاق ضرر بالبلاد وتدمير كل ما تم إنجازه.

وأوضح الرئيس الأمريكي خلال مشاركته في مؤتمر للحزب الجمهوري بولاية تكساس أن الحزب الديمقراطي سيهدم كل ما تم بناؤه إذا فاز في الانتخابات، وقال: "إذا وصل الديمقراطيون إلى السلطة، فسيدمّرون كل ما بنيناه وسيهلكون بلادنا".

كما حثّ أنصاره على المشاركة في التصويت بالانتخابات النصفية للكونغرس.

ومن المقرر إجراء انتخابات الكونغرس في شهر نوفمبر القادم. وتشير تقديرات المحللين إلى أن الحزب الجمهوري يواجه خطر فقدان السيطرة على مجلس النواب لصالح منافسيهم الديمقراطيين.

ويعزو الخبراء هذا التوقع إلى تراجع شعبية الإدارة الحالية، وذلك بسبب الحملة العسكرية ضد إيران وما صاحبها من ارتفاع في الأسعار للمستهلكين.

جدير بالذكر أن صحيفة "ذا هيل" الأمريكية رجحت قبل أيام أن تكون إجراءات عزل الرئيس ترامب للمرة الثالثة "حتمية" في حال تمكن الديمقراطيين من استعادة الأغلبية في مجلس النواب بعد الانتخابات.