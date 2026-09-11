ترمب: لو امتلكت إيران سلاحا نوويا لقضت على إسرائيل والشرق الأوسط

خبرني - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن حرب إيران ستنتهي مباشرة بعد الانتخابات النصفية الأميركية، مشيرا إلى أن الإيرانيين يواصلون القتال بصعوبة ويواجهون "مأزقا عميقا".

ولفت ترمب، في تصريحات لـ"فوكس نيوز"، إلى أن القدرات الصاروخية الإيرانية دمرت إلى حد كبير، ما جعل تصنيع المزيد من الصواريخ أمرا صعبا، مضيفا أن طهران لا تزال قادرة على إطلاق بعض الصواريخ.

وقال إن الولايات المتحدة قضت على القدرات النووية الإيرانية، مشددا على أن إيران "لن تمتلك سلاحا نوويا".

وأضاف: "لو امتلكت إيران سلاحا نوويا لقضت على إسرائيل والشرق الأوسط واستهدفت مدنا أميركية".

وأوضح ترمب أن الولايات المتحدة استخدمت قاذفات "بي-2" لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وأنهى الاتفاق النووي معها.

كما قال إن الإيرانيين يسعون إلى إخراجه، لاعتقادهم بأن الديمقراطيين سيسمحون لهم بامتلاك سلاح نووي.

وجدد ترمب تحذيره من امتلاك إيران سلاحا نوويا، قائلا: "لو امتلكت إيران سلاحا نوويا لقضت على إسرائيل والشرق الأوسط واستهدفت مدنا أميركية".

عقوبات أميركية جديدة على كيانات تدعم إيران

في سياق متصل، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات جديدة على كيانات تدعم حلفاء إيران في الشرق الأوسط، تشمل رجال أعمال عرب.

وأوضحت الوزارة أن العقوبات تستهدف أفرادا وكيانات تدعم كتائب حزب الله في العراق وحزب الله اللبناني.