سعر أجهزة آيفون 18 برو وآيفون ديو في السعودية

خبرني - كشفت شركة أبل عن ثلاثة هواتف جديدة أمس في مؤتمرها السنوي، لعل أبرزها آيفون ديو وهو أول آيفون قابل للطي من "أبل" ويعد أكبر تغيير في تصميم أجهزة آيفون خلال 20 عاماً.

كما كشفت خلال الحدث عن هاتفي آيفون 18 برو وبرو ماكس، بالإضافة إلى ساعة أبل الذكية ألترا 4 وApple Watch Series 12 وسماعات AirPods 5.

وتبدأ الطلبات المسبقة لجميع الأجهزة باستثناء آيفون ديو في 12 سبتمبر، على أن تبدأ إتاحتها للبيع عبر المتاجر والمواقع الإلكترونية في 18 سبتمبر.

أما آيفون ديو، فسيُفتح باب الطلب المسبق له في 16 أكتوبر، على أن يبدأ طرحه في المتاجر في 23 أكتوبر، بحسب ما أعلنته "أبل" أمس في مؤتمرها.



وفي هذا التقرير ننشر لكم أسعار آيفون 18 برو وبرو ماكس وآيفون ديو في السعودية وفقاً للمتجر الإلكتروني لشركة أبل في السعودية.

سعر آيفون ديو في السعودية

يأتي الهاتف صاحب أفضل شاشة في تشكيلة آيفون الجديدة، بسعر يبدأ من 9.499 ريال سعودي لنسخة 256 غيغابايت، و10.499 ريال سعودي لنسخة 512 غيغابايت و 12.499 ريال سعودي لنسخة 1 تيرابايت و 15.499 ريال سعودي لنسخة 2 تيرابايت.

ويتيح برنامج "Apple Trade In" لعملاء "أبل" في السعودية الحصول على رصيد يتراوح بين 120 وحتى 3600 ريال سعودي.



ويبدأ حجز الهاتف بداية من 16 أكتوبر المقبل على أن يبدأ توفيره في 23 أكتوبر المقبل.

سعر آيفون 18 برو وبرو ماكس

تتيح "أبل" تقديم طلبات الحجز المسبق لأجهزة آيفون 18 برو وبرو ماكس بداية من السبت المقبل الموافق 12 سبتمبر، على أن يبدأ توافره في 18 سبتمبر.

وبحسب المتجر الإلكتروني لشركة أبل في السعودية، يبدأ سعر آيفون 18 برو عند 5.699 ريال سعودي، و6.099 ريال سعودي لآيفون 18 برو ماكس.