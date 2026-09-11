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  • "تيك توك" تحذف أكثر من 3.6 مليون فيديو وتحظر أصحاب آلاف الحسابات في مصر

"تيك توك" تحذف أكثر من 3.6 مليون فيديو وتحظر أصحاب آلاف الحسابات في مصر

  • 11 أيلول 2026
  • 02:22
تيك توك تحذف أكثر من 36 مليون فيديو وتحظر أصحاب آلاف الحسابات في مصر

خبرني - كشفت منصة "تيك توك" عن تفاصيل عمليات إنفاذ إرشادات المجتمع في مصر خلال الربع الأول من عام 2026.

وأعلنت المنصة عن حذف 3,612,773 مقطع فيديو بسبب ارتكاب مخالفات تتعلق بالسلامة الرقمية والسياسات المعتمدة للمحتوى.

وأظهر تقرير إنفاذ إرشادات المجتمع الصادر عن المنصة أن معدل الحذف الاستباقي في مصر حقق نسبة قياسية بلغت 99.6%، وهو ما يوضح تعامل المنصة مع أغلب المقاطع المخالفة برصدها وإزالتها تلقائياً قبل وصول أي بلاغات أو شكاوى من جمهور المستخدمين.

وأوضح التقرير أن 93.6% من إجمالي الفيديوهات المخالفة تم رصدها وإزالتها خلال 24 ساعة فقط من لحظة نشرها على المنصة. وفي المقابل، أتاحت "تيك توك" آلية مراجعة للمحتوى، حيث تم قبول طلبات الاستئناف وإعادة نشر 146,417 مقطع فيديو بعد التحقق من ملاءمتها.

وعلى مستوى البث المباشر، كثفت المنصة إجراءاتها الرقابية في مصر، مما أسفر عن إيقاف 769,200 بث مباشر مخالف، إلى جانب صدور قرارات بحظر 151,630 من مضيفي البث المباشر لارتكابهم تجاوزات صريحة لمعايير المنصة.

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