"أمازون" تفتح الباب أمام إعلاناتها في تشات جي بي تي

خبرني - أعلنت شركة أمازون يوم الخميس عن شراكة مع "OpenAI" تتيح للمعلنين على منصتها تشغيل إعلانات داخل تشات جي بي تي، في خطوة تبدأ مع مجموعة مختارة من العلامات التجارية في الولايات المتحدة.

وتمثل الشراكة تصويتًا بالثقة من أكبر شركة للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت في العالم تجاه أعمال "OpenAI" الإعلانية، التي تشهد نموًا متسارعًا ووصلت مؤخرًا إلى معدل إيرادات سنوي يبلغ مليار دولار.

وبدأت "OpenAI" بيع المساحات الإعلانية المدفوعة داخل تشات جي بي تي في الولايات المتحدة خلال فبراير الماضي، مع إطلاق التجربة بمشاركة شركات تجزئة من بينها "Best Buy" و"Williams-Sonoma"، بحسب تقرير نشرته شبكة "سي إن بي سي",

"أمازون" تتحول من تقييد الذكاء الاصطناعي إلى الإعلان على تشات جي بي تي

وفي الوقت الذي تفرض فيه "أمازون" قيودًا صارمة على وصول منصات الذكاء الاصطناعي، مثل تشات جي بي تي وكلود من "أنثروبيك" وجيميناي من "غوغل" إلى متجرها الإلكتروني الضخم، تستثمر الشركة في الوقت نفسه في أدواتها الخاصة للتسوق بالذكاء الاصطناعي.

لكن "أمازون" بدأت خلال الأشهر الماضية، وبهدوء، في شراء مساحات إعلانية على تشات جي بي تي، لتصبح أكبر شركة تجزئة معلنة على المنصة بين أبريل وأغسطس، وفقًا لبيانات شركة أبحاث السوق Sensor Tower.

ومن خلال السماح للعلامات التجارية التي تعلن على "أمازون" بعرض إعلاناتها أيضًا داخل تشات جي بي تي، تقر الشركة بقيادة آندي جاسي بأن المنصة أصبحت قناة تسويقية مهمة للوصول إلى المستهلكين.

وكانت "OpenAI" قد أعلنت في فبراير أن تشات جي بي تي وصل إلى 900 مليون مستخدم نشط أسبوعيًا.

"أمازون": الإعلانات الحوارية أسرع فرص التفاعل نموًا

وقالت "أمازون" في تدوينة على موقعها إن صيغ الإعلانات الحوارية، كتلك التي تظهر داخل روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تمثل "أسرع فرص التفاعل نموًا" أمام العلامات التجارية للوصول إلى العملاء الجدد والحاليين.

وقال كريس كونيتا، مدير الإمدادات متعددة القنوات في منصة الإعلانات القائمة على الطلب التابعة لشركة أمازون، إن إتاحة إعلانات تشات جي بي تي أمام المعلنين ستسمح لهم بتوسيع حملاتهم إلى المنصات الحوارية التي يقضي فيها عملاؤهم وقتًا متزايدًا.

وبموجب الاتفاق، ستتولى "أمازون" إعداد الحملات الإعلانية وإدارتها، بينما يتحكم نظام الإعلانات الخاص بشركة OpenAI في جميع القرارات المتعلقة بتوزيع الإعلانات وظهورها، وفقًا لما أوضحه متحدث باسم "أمازون".

وستظهر الوحدات الإعلانية داخل تشات جي بي تي في صورة نصوص أو صور أسفل الردود التي يقدمها روبوت المحادثة.

وتشير الشراكة إلى تحول تشات جي بي تي تدريجيًا من مجرد أداة للبحث والمحادثة إلى منصة تسويقية جديدة، في وقت تتنافس فيه شركات التكنولوجيا على الاستفادة تجاريًا من النمو الهائل في استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.