مدارس الاتحاد تحتفي بتفوّق طلبتها.. تكريم 70 طالبًا وطالبة بمعدلات 90% فما فوق

خبرني -احتفلت مدارس الاتحاد بتكريم طلبتها الأوائل من خريجي جيل 2008، ممن حققوا معدلات 90% فما فوق، تقديرًا لتفوقهم الأكاديمي وإنجازهم، وذلك خلال حفل أُقيم في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، تحت رعاية نائب رئيس هيئة المديرين الدكتور محمد عبدالله أبوخديجة، وبحضور مديري المدارس، وأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية، والطلبة، وأولياء الأمور.

ويأتي هذا التكريم ضمن مسيرة مدارس الاتحاد التي تضم 33 فوجًا من طلبة الصف الثاني عشر، كان 30 منهم ضمن قوائم أوائل المملكة، بما يعكس المستوى الأكاديمي المتميز للمدارس ونتائج طلبتها على امتداد مسيرتهم التعليمية.

وشمل التكريم70 طالبًا وطالبة من فرع عمّان، بواقع 31 طالبة و39 طالبًا، ممن حققوا معدلات 90% فما فوق، في احتفالية كرّمت إنجازهم الأكاديمي واحتفت بما حققوه خلال مسيرتهم المدرسية.

ويأتي تنظيم الحفل في رحاب جامعة العلوم التطبيقية الخاصة في إطار التكامل بين المؤسستين، باعتبارهما من مؤسسات الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار، بما يعزز امتداد المسار التعليمي للطالب من المرحلة المدرسية إلى التعليم الجامعي، ويوفر له فرصًا ومزايا تدعم خياراته الأكاديمية المستقبلية.

وفي هذا الإطار، تتيح هذه الشراكة لطلبة مدارس الاتحاد مجموعة من المزايا عند التحاقهم بجامعة العلوم التطبيقية الخاصة، من بينها تخصيص مقاعد في عدد من التخصصات، بما فيها تخصصات ذات طلب مرتفع مثل طب الأسنان وتخصصات تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب مختلف التخصصات التي تطرحها الجامعة، مع أولوية التسجيل، وخصومات إضافية على الرسوم الدراسية وفقًا للأنظمة المعتمدة.

ويعكس هذا التكامل توجه الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار نحو بناء منظومة تعليمية مترابطة، تتيح للطالب الانتقال من التعليم المدرسي إلى المرحلة الجامعية ضمن بيئة تعليمية متكاملة، مع خيارات أكاديمية وفرص تتناسب مع قدراته وطموحاته واحتياجات سوق العمل.

ويأتي تكريم الطلبة الأوائل تأكيدًا على أهمية الاحتفاء بالتميز الأكاديمي وتحفيز الطلبة على مواصلة نجاحهم، في الوقت الذي تواصل فيه المؤسسات التعليمية التابعة للشركة العمل على توفير مسارات تعليمية متكاملة تضع الطالب وتطوره الأكاديمي والمهني في صميم اهتمامها.