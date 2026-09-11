قتلى وجرحى بقصف روسي على مركز تجاري في أوكرانيا

خبرني - قُتل خمسة أشخاص على الأقل وأصيب 67 آخرون الخميس بضربة روسية استهدفت مركزا تجاريا في مدينة بافلوغراد بوسط شرق أوكرانيا، وفق ما أعلنت السلطات.

وقال وزير الداخلية إيفان فيغيفسكي عبر تلغرام "ضرب الروس مركزا تجاريا في وسط مدينة بافلوغراد، في وضح النهار حين كانت الشوارع مكتظة".

وأفاد حاكم المنطقة أولكسندر غانجا بارتفاع حصيلة القتلى إلى خمسة، وإصابة 67 آخرين، بينهم ثمانية أطفال.

وقال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها "هذه تكتيكات إكراه. تعتقد روسيا أن الهجمات المتواصلة على المدنيين ستستنزف الشعب الأوكراني وتجبر أوكرانيا على تقديم تنازلات".

وفي روسيا، أفادت أجهزة الإغاثة بسقوط قتيل وإصابة ستة أشخاص في مدينة نوفي أوسكول في منطقة بيلغورود الحدودية، جراء ضربة بمسيّرة أوكرانية.

وتشهد الحرب بين روسيا وأوكرانيا منذ أشهر تصعيدا ملحوظا في الضربات البعيدة المدى، التي تستهدف بوتيرة متزايدة منشآت مدنية، بينها مصانع ومصاف ومستودعات وبنى تحتية للموانئ، فضلا عن سفن.

وتوقع هذه الهجمات عددا متزايدا من الضحايا المدنيين.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هذا الأسبوع، وفق ما نقل عنه موقع "أكسيوس" الأميركي، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبدى لواشنطن استعداده لبدء مفاوضات بشأن خفض التصعيد هذا الشتاء، قد تفضي إلى تعليق الجانبين الضربات على المواقع الاستراتيجية.

وأضاف زيلينسكي أنه يعوّل على استئناف المحادثات بين موسكو وكييف وواشنطن خلال أيلول/سبتمبر، سعيا إلى إيجاد مخرج للحرب في أوكرانيا.

وكان الكرملين أعلن من جهته أنه "لا يستبعد" استئناف المحادثات الثلاثية، لكنه اعتبر أنه "لا يزال من المبكر الحديث عن مكان ومواعيد محددة".