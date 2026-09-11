ملكة جمال مصر العالمية تهدد: لا يحق لغيري تمثيل مصر

خبرني - صعدت ملكة جمال مصر العالمية إيرينا يسري لهجتها ضد إدارة مسابقة Miss Egypt، بعدما تمسكت بأحقيتها في تمثيل مصر في الموسم الذي شاركت خلاله بمسابقة Miss Global، محذرة من مشاركة أي متسابقة أخرى بدلاً منها خلال الموسم نفسه.

وأعلنت إيرينا يسري، عبر حسابها على "إنستغرام"، الأربعاء، أنها تعتبر نفسها الممثلة الرسمية لمصر في موسمها ضمن مسابقة Miss Global، مؤكدة رفضها استبدالها بمتسابقة أخرى، ومشيرة إلى أنها تحتفظ بحقوقها القانونية وحقوق الملكية المرتبطة بلقبها وتمثيلها الرسمي.

كما قالت في بيانها: "أعلن أنا ملكة جمال مصر العالمية الرسمية الوحيدة والممثلة الرسمية لمصر في موسمي ضمن مسابقة Miss Global، لا يحق لأي متسابقة أخرى السفر أو تمثيل مصر بدلاً مني في الموسم ذاته".

وأضافت أن أي مخالفة لهذا الأمر، قد تعرض المتسابقة أو من يساعدها للمساءلة القانونية، مؤكدة احتفاظها "بكامل الحقوق القانونية وحقوق الملكية الخاصة باللقب والتمثيل الرسمي".

رفضت تسليم التاج

وكانت إيرينا يسري قد أعلنت في وقت سابق رفضها تسليم التاج للملكة الجديدة، مبررة موقفها بما وصفته بوجود "ظلم" وغياب للشفافية والعدالة داخل المسابقة.

فيما أوضحت إيرينا أنها التزمت الصمت لمدة عام، واكتفت خلال تلك الفترة بتقديم شكاوى إلى مسؤولي المسابقة، قبل أن تقرر الخروج للحديث عن تفاصيل الأزمة بشكل علني.

ووجهت اتهامات إلى مسؤولي المسابقة، بالتضامن مع طرف آخر بسبب وجود "منافع متبادلة"، مؤكدة أنها تستند في حديثها إلى أدلة قالت إنها قاطعة.

وفي أعقاب إعلان موقفها، زعمت إيرينا إنها تلقت عدداً من الرسائل والتعليقات من مشاركات سابقات في المسابقة. وأوضحت أن بعض الملكات السابقات تحدثن عن تعرضهن، وفق رواياتهن، لمواقف مشابهة، فيما أشارت إلى أن أخريات قد يقررن مستقبلاً الكشف عن تفاصيل ما وصفنه أيضاً بالتعرض للظلم.

إدارة Miss Egypt ترد

في المقابل، ردت إدارة مسابقة Miss Egypt على تصريحات إيرينا يسري، مؤكدة أن اللقب الذي حصلت عليه هو Miss Global Egypt، وليس لقب Miss Egypt الرسمي، موضحة أنه لقب تأهيلي لتمثيل مصر في مسابقة Miss Global.

وأشارت الإدارة إلى أن الاحتفاظ باللقب يرتبط باستكمال إجراءات المشاركة في المسابقة الدولية وفقاً للوائح المنظمة.

بدورها، ردت إيرينا يسري على توضيحات إدارة المسابقة، متمسكة بروايتها، وقالت إن اللقب مُنح لها رسمياً خلال الحفل وأمام الحضور.

يذكر أن إيرينا يسري هي طبيبة أسنان وممثلة مصرية، درست طب الأسنان في إحدى الجامعات البريطانية العاملة في مصر، كما ظهرت في أعمال فنية من بينها مسلسل "كلهم بيحبوا مودي" إلى جانب الفنان ياسر جلال.

وفي عام 2025، حصلت يسري على لقب Miss Global Egypt، وهو أحد الألقاب التي تمنحها مسابقة Miss Egypt بهدف تأهيل الفائزات لتمثيل مصر في مسابقات الجمال الدولية.

لكن يسري أثارت خلال الفترة الأخيرة جدلاً واسعاً بعد رفضها تسليم التاج للفائزة الجديدة، وتمسكها بأحقيتها في تمثيل مصر في المسابقة الدولية، في وقت أكدت فيه إدارة Miss Egypt أن اللقب الذي حصلت عليه هو Miss Global Egypt وليس لقب ملكة جمال مصر الرسمي، لتتحول المسألة إلى خلاف علني بين الطرفين حول طبيعة اللقب وحقوق تمثيل مصر.