ذوو الطفل إلياس يصفحون عن سائقة الحافلة - تفاصيل العطوة

خبرني - أعلن الشيخ نايف العموش، المتحدث باسم أهل الطفل المتوفى "إلياس"، إتمام عطوة صلح تامة وغير مشروطة عقب وفاة الطفل إثر نسيانه داخل حافلة للنقل المدرسي قبل أيام، مما أدى إلى وفاته بصدمة حرارية.

وأفاد الشيخ العموش، أن جاهة قدمت اليوم لأخذ عطوة اعتراف بالحادثة، وأنه بعد المشاورات بين الأطراف تقرر الصفح والتنازل المطلق عن الحقوق، مع الاتفاق على مبلغ 20 ألف دينار بدلا من 40 ألف دينار، إضافة إلى التنازل عن السائقة الموقوفة على ذمة القضية.

وأعربت الجاهة عن شكرها لأهل الطفل الفقيد على كرمهم وصفحهم عن السائقة، سائلة الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يربط على قلوب ذويه

وتعود تفاصيل المأساة، وفق ما أوضحه والد الطفل، إلى خروج إلياس من منزله عند الساعة 7:30 صباحا متجها إلى الروضة، لتفاجأ أسرته عند موعد عودته في 11:30 صباحا بإبلاغهم من قبل المسؤولة عن نقله بأنه لم يدخل صفه، قبل أن تعود بعد 10 دقائق وتبلغهم بالعثور عليه داخل الحافلة إثر نسيانه وإغلاقها عليه.

وأكد تقرير الطب الشرعي تعرض الطفل لصدمة حرارية أدت للوفاة، في حين كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على سائقة الحافلة وباشرت التحقيق معها تمهيدا لإحالتها إلى القضاء.



