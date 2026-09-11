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  • بيان صادر عن رئيس كتلة الاتحاد والإصلاح النيابية حول حادث حافلة المكلفين بخدمة العلم

بيان صادر عن رئيس كتلة الاتحاد والإصلاح النيابية حول حادث حافلة المكلفين بخدمة العلم

  • 11 أيلول 2026
  • 00:36
بيان صادر عن رئيس كتلة الاتحاد والإصلاح النيابية حول حادث حافلة المكلفين بخدمة العلم

خبرني - أعرب رئيس كتلة الاتحاد والإصلاح النيابية، النائب الكابتن زهير محمد الخشمان، عن بالغ الحزن والأسى إزاء الحادث المروري الأليم الذي تعرضت له الحافلة المدنية التي كانت تقل عددًا من المكلفين بخدمة العلم، أثناء عودتهم إلى أماكن سكنهم في جنوب المملكة.

وقال الخشمان إن وفاة أربعة من المكلفين بخدمة العلم وسائق الحافلة، وإصابة ثمانية عشر آخرين، شكّلت فاجعة مؤلمة ومصابًا وطنيًا أحزن الأردنيين جميعًا.

وأكد الخشمان أن أبناء خدمة العلم يمثلون صورة مشرّفة للشباب الأردني المنتمي إلى وطنه والمعتز بخدمته، وأن سلامتهم ورعايتهم والاطمئنان على ظروف تنقلهم مسؤولية وطنية تستوجب أعلى درجات الاهتمام والمتابعة.

وثمّن الخشمان سرعة استجابة القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة المختصة والكوادر الطبية، وإخلاء المصابين ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.

كما أكد ثقته بالإجراءات التي باشرتها الجهات المختصة للتحقيق في أسباب الحادث وملابساته، واتخاذ ما يلزم في ضوء النتائج التي ستتوصل إليها، بما يعزز إجراءات السلامة ويحمي أبناء الوطن.

وتقدم الخشمان، باسمه وباسم أعضاء كتلة الاتحاد والإصلاح النيابية، بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر المتوفين وذويهم، سائلًا الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل والتام.

حفظ الله الأردن وأبناءه، وأدام عليه نعمة الأمن والسلامة.

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