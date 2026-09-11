طريقة ولا أسرع لإزالة ترسبات الكلس عن رأس الدش

خبرني - من منا لم يعان أحياناً من الترسبات الكلسية على رأس الدش، إذ تعد هذه المشكلة من أكثر المشاكل شيوعا في المنازل.

فمع مرور الوقت، تتراكم المعادن الموجودة في المياه داخل الفتحات الصغيرة لرأس الدش أو فوهته، مما يؤدي إلى انخفاض تدفق المياه وخروجها بشكل غير متساوٍ.



حمض الستريك

ورغم أن كثيرين يلجأون إلى استخدام بيكربونات الصوديوم أو الخل، فإن هناك بديلًا يزداد انتشارًا بفضل فعاليته، وهو حمض الستريك (Citric Acid)، وهو مركب يساعد على إذابة ترسبات الكالسيوم دون الحاجة إلى الكثير من الجهد.

أما الطريقة فسهلة جداً، إذ يكفي مزج ملعقتين إلى ثلاث ملاعق كبيرة من حمض الستريك في وعاء يحتوي على ماء دافئ.

ثم نضع رأس الدش في المحلول لمدة تتراوح بين 30 دقيقة وساعة.

بعدها تستخدم فرشاة أسنان قديمة لإزالة بقايا الترسبات الكلسية الأكثر التصاقًا.

أما إذا لم يكن بالإمكان فك رأس الدش، فيمكن وضع المحلول داخل كيس بلاستيكي وتثبيته حول رأس الدش بحيث تبقى الفتحات مغمورة بالمحلول، وفق موقع "كورنيستا".

يذكر أنه كلما ارتفع تركيز الكالسيوم والمغنيسيوم في الماء، زادت سرعة انسداد الأنابيب وفتحات الدش. وللحد من هذه المشكلة، ينصح بعض المختصين بتركيب فلاتر أو أنظمة مانعة للترسبات الكلسية إذا كانت المياه غنية بالمعادن.