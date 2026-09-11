نتنياهو: دمرنا قدرات إيران النووية مرتين.. وطهران تحاول إعادة بنائها

خبرني - صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أن إسرائيل دمرت القدرات النووية الإيرانية مرتين، محذراً من أن طهران تحاول مجدداً إعادة بناء قدراتها بهدف إنتاج سلاح نووي.

وأضاف نتنياهو في كلمة مصورة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن أن إيران تسعى مجدداً للحصول على سلاح نووي، معتبراً أن هذا التقييم "صحيح".

كما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن إيران "لن تمتلك سلاحاً نووياً" ما دام في منصب رئيس الوزراء، مشيراً إلى أن إسرائيل تواصل توجيه ضربات إلى ما وصفه ب"المحور الإيراني" بكل قوة.

كذلك، قال نتنياهو إن إسرائيل دمرت سلسلة جبال شقيف في جنوب لبنان، وإنها تعمل حالياً على معالجة سلسلة جبال علي الطاهر، في إشارة إلى العمليات العسكرية الجارية.

ولاحقاً في بيان مشترك، قال نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن الجيش الإسرائيلي، دمّر البنية التحتية تحت الأرض التابعة لمنظمة حزب الله في سلسلة علي الطاهر، مشيرين إلى أن العملية أدت إلى "استكمال تنظيم المنطقة الأمنية في جنوب لبنان".

تهديد إسرائيلي لإيران

وفي السياق ذاته، قال مسؤول رفيع في الجيش الإسرائيلي "إذا تدخلت إيران وردّت على ما يجري في لبنان، فستتلقى ضربة قوية"، وفق ما نقلته القناة 15.

في حين، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنه خلال الساعات القريبة، سيُنفّذ الجيش سلسلة من الغارات والتفجيرات المخططة على الجبهة اللبنانية.

وقال إنه من المتوقع سماع أصوات الانفجارات في مختلف أنحاء المنطقة، مع التركيز بشكل خاص على وسط الجليل الأعلى، ووادي الحولة، وهضبة الجولان.

وتشن إسرائيل حربا على لبنان منذ الثاني من مارس/آذار الماضي، بعد إطلاق "حزب الله" صواريخ على شمال إسرائيل. واحتلّت القوات الإسرائيلية عددا من بلدات جنوب لبنان.

وأُعلن في 20 يونيو/حزيران الماضي عن وقف لإطلاق النار، انخفضت بعده وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية لجنوب لبنان.