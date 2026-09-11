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4 مقذوفات تضرب سفينتين قرب خصب في سلطنة عمان

  • 11 أيلول 2026
  • 00:22
4 مقذوفات تضرب سفينتين قرب خصب في سلطنة عمان

خبرني - أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الخميس، أن أربع مقذوفات مجهولة أصابت سفينتين قرب خصب في سلطنة عمان، ما أدى إلى اندلاع حريق في إحداهما، فيما لم تتضح بعد حالة السفينة الأخرى.

وبحسب وكالة "رويترز"، قالت الهيئة البريطانية إن الحادث وقع على بعد نحو أربعة أميال بحرية إلى الغرب من خصب، في منطقة قريبة من مضيق هرمز.

وأضافت الهيئة أن ربان سفينة أخرى موجودة في المنطقة أبلغ عن مشاهدة المقذوفات وهي تضرب السفينتين، وكان على بعد نحو ستة أميال بحرية إلى الشمال من موقعه.


حريق في إحدى السفينتين
وأفادت الهيئة بأن أربعة مقذوفات مجهولة المصدر أصابت السفينتين، ما تسبب في اندلاع حريق على متن إحداهما. ولم تتوفر على الفور معلومات بشأن حجم الأضرار أو وقوع إصابات بين أفراد الطواقم، كما لم تتضح حالة السفينة الثانية.

كذلك لم تكشف الهيئة عن اسمي السفينتين أو العلمين اللذين ترفعانهما، ولم تحدد نوع المقذوفات المستخدمة أو الجهة التي أطلقتها.

ويأتي الحادث وسط توتر متصاعد في الممرات البحرية بالمنطقة، وفي وقت يحظى فيه مضيق هرمز بأهمية خاصة لحركة الشحن وإمدادات الطاقة العالمية.


قرب مضيق هرمز
وتقع خصب في محافظة مسندم العمانية، المطلة على مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم.

وتراقب هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية التطورات المتعلقة بأمن السفن في المنطقة، وتصدر تنبيهات للسفن التجارية بشأن الحوادث والمخاطر المحتملة.

وحتى الآن، تقتصر المعلومات المتاحة على إفادة الهيئة بشأن إصابة السفينتين بأربع مقذوفات واندلاع حريق في إحداهما، من دون تحديد مصدر الهجوم أو الجهة المسؤولة عنه.

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