أميركا تفرض عقوبات على كيانات تدعم حلفاء إيران.. بينهم رجال أعمال عراقيون

خبرني - أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الخميس، عن عقوبات جديدة على كيانات تدعم حلفاء إيران في الشرق الأوسط، بينهم رجال أعمال عراقيون.

وقالت وزارة الخزانة إن مواطناً أميركياً وافق على دفع 1.43 مليون دولار لتسوية مسؤولية مدنية عن 39 انتهاكاً محتملاً للعقوبات على إيران بين عامي 2019 و2021.

كما أصدرت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأميركية نشرة موجهة للمُبلغين عن المخالفات تطلب فيها معلومات حول دعم التمويل غير المشروع لإيران، وفقاً لوكالة "رويترز".



وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على شبكات تدعم حزب الله في العراق ولبنان، منها عقوبات على 4 قادة وأعضاء بحزب الله العراقي، ورجال أعمال عراقيين لدعمهم مشتريات عسكرية مرتبطة بفيلق القدس.

وقالت الوزارة إن فيلق القدس يستخدم شركات واجهة وعائدات النفط لنقل الأموال لشركات صرافة، حيث تعمل عناصر في فيلق القدس مع مسؤولين بحزب الله لتحويل الأموال إلى لبنان.

وأوضحت الوزارة أن شبكة صرافين حولت مئات ملايين الدولارات من فيلق القدس لحزب الله في 2025، وتابعت: "حزب الله استخدم الأموال المحولة من إيران لشراء الأسلحة وتصنيع المعدات".

وتأتي العقوبات الجديدة ضمن "عملية المنبوذ الاقتصادي" التابعة لوزارة الخزانة الأميركية، والتي أُعلن عنها لأول مرة في 24 أغسطس، وتهدف إلى قطع الإيرادات التي تستخدمها طهران في تمويل الحرب، وتطوير الصواريخ، وتنفيذ هجمات إلكترونية، ودعم الحرس الثوري.