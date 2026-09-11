إيران تعيد بناء ترسانتها الباليستية.. أنفاق تحت الأرض ومواقع جديدة

خبرني - أفاد مسؤولون أميركيون مطلعون، أن إيران استأنفت إنتاج الصواريخ الباليستية باستخدام مكونات كانت مخزنة لديها، بالتزامن مع استئناف العمل في منشآت تحت الأرض، وفق تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال".

وبحسب المسؤولين الأميركيين، تركز إيران في الوقت الراهن على تجميع الصواريخ الجديدة من مكونات موجودة لديها، وبكميات أقل مما كانت تنتجه قبل الحرب.

منشأة خوجير النووية

كما أشاروا إلى أنه رغم الضربات المكثفة التي استهدفت مواقع الصواريخ والمنشآت الصناعية الإيرانية خلال المرحلة الأولى من الحرب، تعمل طهران على تجميع صواريخ تعمل بالوقود السائل، الذي يتعين تعبئته قبل الإطلاق، إلى جانب صواريخ تعمل بالوقود الصلب ويمكن تخزينها وهي جاهزة للاستخدام.

وتشير المعلومات الاستخباراتية إلى نشاط في عدد من المنشآت تحت الأرض، بينها منشأة خوجير الصاروخية جنوب شرقي إيران، فيما تعمل طهران أيضاً على إنشاء مواقع تجميع جديدة تحت الأرض لتقليل احتمالات تعرضها لضربات مستقبلية.

البيت الأبيض: دمرت بالكامل

من جانبه، لم يؤكد مسؤول في البيت الأبيض مباشرة ما إذا كانت إيران قد استأنفت إنتاج الصواريخ الباليستية، لكنه قال إن المنشآت النووية الإيرانية "دُمّرت بالكامل" وإن القدرات العسكرية الإيرانية "تضررت بشدة".

وأضاف المسؤول أن إيران "أضعف الآن مما كانت عليه في أي وقت مضى"، مؤكداً أن الرئيس دونالد ترامب "لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي".

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" شون بارنيل، قال إن الولايات المتحدة "دمرت ما يصل إلى 90% من القاعدة الصناعية الإيرانية للطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية والقدرات البحرية"، مشيراً إلى أنها أضعفت بشكل كبير قدرة طهران على إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة.

لكن مسؤول أميركي قال إن إيران ربما استأنفت الإنتاج بمعدلات منخفضة بعد إبرام اتفاق أولي مع إدارة ترامب في منتصف يونيو، فتح الباب أمام إعادة فتح مضيق هرمز وبدء محادثات لإنهاء الحرب.

وبحسب المسؤول، كانت طهران قادرة على تجميع ما لا يقل عن مئتي صاروخ من المكونات المتوافرة لديها، وفق "وول ستريت جورنال".