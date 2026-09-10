تراجع مخزونات النفط وارتفاع البنزين ونواتج التقطير في أميركا

خبرني - قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم الخميس، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير في الأسبوع الماضي وسط نشاط قوي في عمليات التكرير.

وذكرت الإدارة أن مخزونات النفط الخام تراجعت 391 ألف برميل إلى 424.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الرابع من سبتمبر، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع لرويترز بانخفاضها 1.55 مليون برميل.

وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز التوزيع في كاشينج بولاية أوكلاهوما تراجعت 684 ألف برميل خلال الأسبوع.

وارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام 1.12 مليون برميل يومياً إلى 3.41 مليون برميل، بينما انخفضت الصادرات 1.1 مليون برميل يومياً إلى 3.4 مليون برميل، وبلغت الواردات من نيجيريا أعلى مستوى لها في أكثر من عام.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن استهلاك الخام في المصافي ارتفع 90 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع، بينما انخفضت معدلات تشغيل المصافي 0.2 نقطة مئوية إلى 97.8%.

وأضافت أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة ارتفعت 1.27 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 206.9 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع لرويترز بانخفاضها 1.37 مليون برميل.

وأظهرت بيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، زادت 2.09 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 106.3 مليون برميل، مقارنة مع توقعات بتراجعها 720 ألف برميل.