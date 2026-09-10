هيلاري كلينتون: أحب تل أبيب لكنني أكره نتنياهو

خبرني - عبرت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، يوم الخميس، عن مقتها لحكومة الاحتلال الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، داعية واشنطن إلى تبني موقف أكثر حزما إذا فاز نتنياهو مجددا في الانتخابات المقبلة.

وبثت شبكة "MSNBC" المقابلة التي صرحت فيها كلينتون: أنا أحب "إسرائيل"، لكنني أكره حكومة نتنياهو وسياساته، وأحب الولايات المتحدة، لكنني أكره حكومة ترمب وسياساته.

وأضافت كلينتون أنه في حال إعادة انتخاب نتنياهو، فإن على واشنطن اتخاذ موقع صارم بينما يمكن العمل مع حكومة جديدة، مكررة انتقاداتها السابقة التي وصفته فيها بـ "غير الجدير بالثقة" وطالبت برحيله.

تأتي هذه التصريحات المتزامنة مع اقتراب موعد انتخابات الاحتلال المقررة في 27 أكتوبر المقبل؛ حيث أظهر استطلاع للقناة "12" العبرية حصول أحزاب المعارضة على 57 مقعدا مقابل 52 مقعدا لتكتل نتنياهو و11 مقعدا للأحزاب العربية، مما يعني غياب الأغلبية المطلقة (61 مقعدا) عن المعسكرين.

ترمب ونتنياهو: تصريحات علنية وتباعد خلف الكواليس

ويخوض نتنياهو الذي يمثل الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ الاحتلال والمطالب لدى المحكمة الجنائية الدولية المعركة للفوز بولاية سابعة، وسط مؤشرات عن خسارة حزب "الليكود" لجزء من مقاعده.

من جانبه، تجنب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إعلان تأييد مباشر لنتنياهو في انتخابات الاحتلال المقبلة رغم إشادته به العلنية. وبحسب موقع "أكسيوس"، فإن الموقف الحقيقي لترمب يتسم بالفتور والإحباط الممتزايد من سياسات نتنياهو المتعلقة بإدارة صراعات إيران ولبنان وغزة.